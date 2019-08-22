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بوكيتينو رفض مبادلة إريكسن


أكدت تقارير بريطانية، أمس أن توتنهام ربما يدفع ثمن خطأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن بوكيتينو رفض فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن بالأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنكلترا.
وأشارت إلى أن توتنهام في طريقه حاليًا لخسارة إريكسن بشكل مجاني في الصيف المقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب على اقتراح التجديد حتى الآن. وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة هما الآن في مقدمة الأندية الراغبة في ضم إريكسن بشكل مجاني. وكان اللاعب الدنماركي على طاولة ريال مدريد، لكن الأخير قرر إنفاق الجزء الأكبر من ميزانيته على لاعبين آخرين، بالإضافة إلى التمسك بأمل ضم بول بوغبا لاعب مان يونايتد.


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