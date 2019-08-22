دوليه

دعا مدرب منتخب انكلترا للسيدات فيل نيفيل لاعبي كرة القدم لمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في أعقاب ما تعرض له لاعب خط وسط مان يونايتد الفرنسي بول بوغبا من اساءات عنصرية، بعد مباراة فريقه مع ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الانكليزي الممتاز الاثنين.

وكان بوغبا (26 عاما) عرضة لاساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أهدر ركلة جزاء ليونايتد أمام مضيفه ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وقال نيفيل الذي لعب في صفوف «الشياطين الحمر» لأحد عشر موسمًا (1994-2005) وحقق معه لقب الدوري الانكليزي في ست مناسبات اضافة الى لقب دوري الابطال 1999: «أعتقد أنه علينا اتخاذ تدابير صارمة كمجتمع كرة قدم - لقد عانت لاعباتي من هذا الامر على مواقع التواصل الاجتماعي كما عانى منه نجوم الدوري الانكليزي الممتاز ولاعبو الدرجة الاولى».

وتابع لاعب ايفرتون السابق (2005-2013): «أتساءل عما اذا علينا كمجتمع كرة قدم مقاطعة هذه المواقع. لأن تويتر لن يقوم بشيء حيال الامر أسوة بإنستغرام، يرسلون ردًا عبر البريد الالكتروني أنهم سيحققون في المسألة إنما لا يحدث شيء».

وعبر الدولي الانكليزي السابق (1996-2007) عن غضبه قائلا: «لقد فقدت الأمل بكل من يشرف على مواقع التواصل الاجتماعي هذه، لذا فلنبعث رسالة شديدة اللهجة: لنغيب عن المواقع لمدة ستة اشهر. فلنرى التأثير الذي قد تتركه (المقاطعة) على شركات مواقع التواصل الاجتماعي».

وكان قد ناشد بدوره مدافع اليونايتد هاري ماغواير القادم من ليستر سيتي بصفقة قياسية لمدافع بلغت 87 مليون يورو هذا الصيف كلا من تويتر وانستغرام ليكونا أكثر فعالية.وغرّد عبر حسابه على موقع تويتر: «إنه أمر مقزز. على مواقع التواصل الاجتماعي أن تتخذ خطوات بشأن ذلك. يجب التحقق من كل حساب يتم فتحه عن طريق جواز سفر أو رخصة قيادة. أوقفوا الحسابات الوهمية المتعددة التي تسيء للأفراد.

