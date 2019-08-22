دوليه

يعول نابولي على أفضلية الاستقرار الفني في ظل التغييرات التي طالت منافسيه، لاسيما يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية، من أجل محاولة الفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ حقبة أسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا عام 1990.

وكان نابولي الوحيد من بين الفرق الكبرى الذي لم يجر تعديلا على طاقمه الفني بالابقاء على خدمات المدرب الفذ كارلو أنشيلوتي الذي سيقود الفريق الجنوبي للموسم الثاني تواليا، على أمل الصعود درجة إضافية على منصة التتويج بعد أن حل معه وصيفا الموسم الماضي خلف يوفنتوس.

ويبدأ أنشيلوتي ولاعبوه حملتهم السبت حين يحلون ضيوفا على فيورنتينا، أي بعد يوم من انطلاق مشوار يوفنتوس البطل من ملعب بارما في أول مباراة له في «سيري آ» مع مدربه الجديد ماوريتسيو ساري الذي كان قبل عامين قاب قوسين أو أدنى من إزاحة «السيدة العجوز» عن عرشها قبل أن يكتفي نابولي بالوصافة بفارق 4 نقاط عن البطل. قرر بعدها ساري ترك ملعب «سان باولو» وخوض تجربة أولى خارج إيطاليا بالاشراف على تشلسي اللندني الذي قاده الى المركز الثالث في الدوري الممتاز ولقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، لكنه لم يتمكن من كسب مودة لاعبيه وجمهور النادي اللندني بسبب أسلوبه، ما دفعه للافتراق عن الـ «بلوز» والعودة الى بلاده.

ومن المستبعد أن يكون ساري الذي خلف ماسيميليانو أليغري في تدريب يوفنتوس، متواجدا غدا بجانب لاعبيه في بارما، وذلك لأنه يعاني من التهاب رئوي بحسب ما أفاد النادي الإثنين.

وساري ليس المدرب الوحيد الذي بدل ولاءه بانتقاله الى الغريم يوفنتوس بعد أن كان مدربا لنابولي، بل حذا حذوه مدرب تشلسي السابق أيضا أنتوني كونتي يتسلمه مهمة الإشراف على إنتر الذي كان خصمه اللدود إن كان خلال أيامه كلاعب في يوفنتوس أو مدرب له.

ورغم امتعاض جمهور يوفنتوس من الخطوة التي قام بها كونتي، فإن أي ردود فعل لم تصدر علنا بشأن هذا القرار، خلافا لما حصل مع ابن نابولي ساري الذي «بالنسبة لنا أبناء نابولي، هذه خيانة» بحسب ما صرح قائد الفريق لورنتسو إنسينيي بعد الإعلان عن الاتفاق بين مدربه السابق وعملاق تورينو، مضيفا «الآن، علينا أن نحاول التغلب عليه بأي ثمن».

وفي «سان باولو»، يخوض أنشيلوتي عامه الثاني من عقد الأعوام الثلاثة الذي يربطه بنابولي، وسيحاول جاهدا أن يضيف لقبا جديدا الى خزائنه التي تضمن كؤوس الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بينها لقب «سيري آ» الذي أحرزه عام 2004 مع ميلان الذي انتقل اليه بعد أن كان مدربا ليوفنتوس بالذات بين 1999 و2001.ووصل ابن الـ60 عاما الى نابولي مع كثير من التوقعات والطموحات، لاسيما أنه مدرب متوج بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ميلان (2003 و2007) وريال مدريد الإسباني (2014)، إضافة الى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الذي أحرزه مع تشلسي عام 2010.ويؤكد أنشيلوتي أنه تعلم من الموسم «الانتقالي» الأول مع نابولي، موضحا «سحبنا السهم الى الخلف (في الموسم الأول)، والآن نحن مستعدون لإطلاقه». ومن أجل تنفيذ تهديده، عزز أنشيلوتي صفوفه بضمه الحارسين الكولومبي دافيد أوسبينا (أرسنال الإنكليزي) وأليكس ميريت (أودينيزي)، والمدافعين اليوناني كوستاس مانولاس (روما) وجوفاني دي لورنتسو (إمبولي)، ولاعبي الوسط المكسيكي هيرفينغ لوزانو (إيندهوفن الهولندي) والمقدوني الشمالي إيلييف إيلماس (فنربغشه التركي).

