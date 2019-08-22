دوليه

يستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري السعودي، بمواجهة الوافد الجديد ضمك، وذلك عندما يستقبله اليوم على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن المرحلة الأولى.ورغم افتقاد النصر لجهود نجم وسطه البرازيلي بيتروس ماثيوس بسبب الإيقاف وعدم جهوزية الثنائي عبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري بعد تعافيهما من إصابة، سيدخل البطل المباراة بمعنويات عالية بعد بلوغه الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا على حساب الوحدة الإماراتي، فضلاً عن وجود كم كبير من النجوم القادرة على انتزاع العلامة الكاملة.

ولم يجر النصر أي تغييرات على عناصره الأجنبية مفضلاً المحافظة على الأسماء التي أسهمت في تتويجه بالدوري، وعلى رأسها هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نورالدين أمرابط، إضافة الى الثلاثي البرازيلي بيتروس ومايكون وجوليانو والنيجيري احمد موسى.وهناك أيضا الحارس الأسترالي براد جونز الذي قد يتم استبداله بحارس آخر في حال وجد البديل المناسب.لكنه عزز خط هجومه بلاعبين محليين هما عبدالفتاح آدم الذي تألق مع التعاون الموسم الماضي، وصالح آل عباس الذي برز مع نجران في دوري الدرجة الأولى.

ويبحث عبدالرزاق حمدالله عن بداية مختلفة عن الموسم الماضي عندما شارك مع فريقه في 10 مباريات فقط، لم يسجل خلالها سوى 3 أهداف، قبل أن يفجر لاحقا طاقاته التهديفية بتسجيله 31 هدفا أسهم من خلالها في تتويج فريقه بلقب الدوري، فيما نال شخصيا جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري برصيد 34 هدفا.

وبدأ المغربي الموسم بأفضل طريقة بتسجيله هدفين في شباك الوحدة الإماراتي أسهم بهما في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.ومن جهته، يتطلع ضمك الذي يتواجد في دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، إلى ظهور مشرف هذا الموسم يضمن من خلاله البقاء في دوري الأضواء، ولهذا السبب كان الأنشط في سوق الانتقالات حيث أجرى 20 تعاقدا، منها 5 صفقات أجنبية، ولا زال يبحث عن المزيد. كما أقام معسكراً خارجياً في تونس خاض خلاله عددا من المباريات الودية.

وبعد أن فشل في احراز أي لقب الموسم الماضي واكتفائه بالمركز الرابع، يتطلع الأهلي إلى بداية مثالية عندما يستضيف الوافد الجديد الآخر العدالة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد خروجه منذ قرابة أسبوع من دوري أبطال آسيا على يد مواطنه الهلال الذي فاز بمجموع المباراتين 4-3.وعزز الأهلي صفوفه للموسم الجديد بأربعة لاعبين محليين هم خالد البركة ومحمد خبراني ويزيد البكر وسلطان مندش، كما تعاقد مع ثلاثة أجانب لتدعيم خط الوسط والدفاع، وما زالت الإدارة تعمل على اتمام الصفقة الأخيرة بعدما جددت الثقة في البرازيلي جوزيف دي سوزا والسوري عمر السومة والكاب فيردي دجانيني تفاريس الذين قدموا مستويات جيدة.

وستشهد مباراة اليوم الظهور الأول للمدافع البوسني إرفين زوكانوفيتش ومواطنه إلفيس ساريتش، إلى جانب الصربي دانييل أليكسيتش الذي شارك في دوري أبطال آسيا ولم يقدم المأمول منه.

وفي المقابل، فإن العدالة الصاعد للمرة الأولى في تاريخه الى دوري الكبار، فقد تعاقد مع 14 لاعباً منهم 5 أجانب و8 محليين.

