دوليه

تأجلت جلسة استماع السباح الصيني سون يانغ من قبل محكمة التحكيم الرياضية حول تعاطيه الجدلي لمواد منشطة من سبتمبر الى اكتوبر، بحسب ما ذكرت أمس المحكمة التي اعلنت ان الجلسة ستكون علنية.وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أكدت في يناير الماضي في تقرير مدو، ان حامل ثلاث ذهبيات أولمبية حطم في سبتمبر الماضي عينات دمه بمطرقة خلال اختبار مفاجئ لمراقبي مكافحة المنشطات.

ولجأت الوكالة الى محكمة التحكيم بعد تبرئة سون من قبل الاتحاد الدولي للسباحة بسبب عيب في الشكل، ما سمح للسباح البالغ 27 عاما بالمشاركة في بطولة العالم الاخيرة في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية، حيث عبر العديد من السباحين عن اعتراضهم على مشاركة سون. ورفض السباح الاسترالي ماك هورتون الصعود الى المنصة بعد خسارته أمام سون في سباق 400 م حرة، قبل رفض البريطاني دنكان سكوت مصافحته اثر احتفاظه بلقبه في سباق 200 م. وأشارت محكمة التحكيم التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها الى انها «حاولت تنظيم جلسة استماع في سبتمبر، لكن بسبب ظروف شخصية غير متوقعة، طلب أحد الأطراف تأجيل الجلسة». وتابعت «سيتم تحديد موعد جديد للجلسة في أقرب وقت ممكن، لكن من غير المرجح عقدها قبل نهاية أكتوبر».

وبطريقة استثنائية، ستكون هذه الجلسة المقررة في سويسرا وليس بالضرورة في لوزان، علنية ومفتوحة بشكل خاص لوسائل الإعلام. وهذه المرة الثانية في تاريخ المحكمة التي تم انشاؤها عام 1984 ستكون الجلسة مفتوحة للجمهور.وكانت الجلسة الوحيدة العلنية عام 1999 في ما يخص السباحة الإيرلندية ميشيل سميث دي بروين، في قضية منشطات ضد حاملة ثلاث ذهبيات اولمبية التي اتهمها الاتحاد الدولي بالعبث في عينات بول لها من خلال استخدام الكحول.

