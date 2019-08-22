دوليه

نفى محمد صلاح نجم كرة القدم المصرية والعالمية في مقابلة له اول من أمس مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، تدخله لحل أزمة رفيقه في صفوف منتخب مصر عمرو وردة الذي طالته اتهامات بالتحرش الجنسي أثناء بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة وكانت سببا في استبعاده عن الفريق الوطني لعدد من المباريات. وكان صلاح قد تعرض لحملة انتقادات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في يونيو عندما كتب تغريدة عن الأزمة معلقا «علينا أن نؤمن بالفرص الثانية... أن نقود ونعلّم. النبذ ليس الحل».

ونفى صلاح في مقابلة أول من امس عندما سُئل عن تدخله لاعادة وردة إلى الفريق قائلا «بالطبع لا (لم اتدخل) انا لست قائد الفريق ولا مدير المنتخب ولا المدير الفني»، مضيفا للمقدمة «صدقيني .. لو كنت بهذه القوة لتمكنت من تغيير الكثير من الأشياء». وأضاف مدافعا عن موقفه القديم «ما عنيته هو أن ذلك (التحرش الجنسي) حدث من قبل ويحدث الان، فلابد (لوردة) وأن يجد علاجا أو إعادة تأهيل للتأكد من أن ذلك لن يحدث مجددا».

وأكد نجم فريق ليفربول الانكليزي أن موقفه في الدفاع عن النساء «لايزال كما هو .. الناس اساءت فهم ما قلت».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في 26 يونيو استبعاد وردة (25 عاما) الكامل من تشكيلة المنتخب بعدما ثبت تورطه في قضية تحرش جنسي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الاتحاد قرر بعدها بيومين الغاء العقوبة وتقرير عودة وردة الى التشكيلة بدءا من الدور ثمن النهائي للبطولة نتيجة الضغط الذي مارسه رفاقه في الفريق وبينهم صلاح.