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حقق منتخب العاب القوى للناشئين ببطولة غرب اسيا المركز الخامس... الامر الذي قد يعتقد البعض ان هذا اخفاق رياضي بحقهم؟ ولكن من يعرف كيف تصنف الميداليات في البطولات المجمعة سيعرف بأن هذا الترتيب غير رسمي ولكنه للصحافة فقط (الشرح طويل) ولكن ما همني هنا بأننا لدينا لاعبون واعدون في اللعبة يجب ان نهتم بهم فرديا لكي نحقق النتائج المرجوة ففريق العاب القوى غير فريق كرة القدم... فلا تنسوا ابطال العاب القوى. (عبدالله محمد وهشام العلي وصالح الصدر)

وايضا قرأنا خبرا جميلاً بأن اصغر متنافس عالمي في سباق السيارات (الكارتنغ) قد تأهل للمشاركة ببطولة العالم الاسبوع القادم في مدينة لومان الفرنسية وهو المتسابق الكويتي فهد الخالد الذي دعمه والده ونادي السيارات وبعض الشركات التجارية... تابعوه ولا تنسوا اسمه ترى اللجنة الاولمبية لا تعلم عنه شيئاً الى الان؟

تأهل لاعبين لبطولة العالم بالرماية بدعوة من الاتحاد الدولي للعبة لهو انجاز يحسب لهذا النادي منذ تأسيسه الى الان فليس مستغرب ان يتأهل كل من منصور الرشيدي واللاعب المخضرم خالد المضف في اكتوبر في مدينه العين بالامارات للتأهل لطوكيو والبطولات الاخرى.... كفوا وشكرا لكل من ساندهم.

للاسف ما سأسرده هو ما حدث في الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة !... الا وهو هل ارسال ما ناقشته الجمعية العمومية في الاجتماع لا يعتبر تدخلاً حكومياً عندما ترسله للهيئة لاخذ رأيها بالموضوع؟... لا اعلم ما سر اعتراض القادسية ورفض كاظمة للقرار.... هذي هي نتائج ديموقراطية الكويت الرياضية... نريد توضيحاً من الاتحاد وهيئة الرياضة والقادسية وكاظمه علشان لا يقولون تدخل «من امه»؟ .... والله من وراء القصد.

