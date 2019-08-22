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13 يوما تفصل الأزرق عن أول مباراة رسمية له بعد الايقاف ضد ضيفه منتخب نيبال يوم 5 سبتمبر ضمن تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، ويستضيف الأزرق في الجولة الثانية استراليا في 10 سبتمبر في وقت بدا أن اتحاد الكرة قرر ربط مصير مدرب الازرق الكرواتي روميو يوزاك الذي يقضي اجازة خاصة خارج البلاد بنتيجة المباراتين.

وأعلن اتحاد الكرة الاحد الماضي أن الازرق سيدخل معسكرا داخليا استعدادا للمباراتين يوم 31 اغسطس بينما يبدأ لاعبو القادسية التدريبات بعد غد السبت على ان ينضم باقي اللاعبين يوم 29 الحالي بسبب ارتباط لاعبي العربي والكويت والسالمية بفرقهم التي تستعد الاسبوع المقبل للبطولة العربية للاندية الابطال فيما يواصل ثلاثي كاظمة تدريباتهم مع الفريق في معسكره بصربيا.

واعتمد جهاز الأزرق الفني تجمع المتتخب على فترات متقطعة حيث دخل معسكرا في لندن من 6 الى 27 يوليو وخاض منافسات غرب آسيا من 2 الى 11 اغسطس والتي ظهر سخط الجمهور واضحا على اداء الازرق لكن التردد سيطر على الوضع في الاتحاد في مناقشة مصير الجهاز الفني وسارت الامور على ماهي عليه بانتظار يوم 10 سبتمبر على ما يبدو.

من جانب اخر، أبدى المدرب غراهام أرنولد ثقته بتغلب منتخب أستراليا على الصعوبات التي تواجهه ضد المنتخبات المنافسة التي تلجأ للتكتيك الدفاعي وحث مدرب منتخب استراليا لاعبيه على أن يكونوا أكثر شراسة هجوميا قبل افتتاح التصفيات الشهر المقبل.

وعانى أرنولد الذي مر على مهمة تدريبه استراليا 12 شهراً من انعدام قدرة استراليا على فك شفرة الخطط الدفاعية في كأس آسيا 2019 التي استضافتها الامارات في يناير الماضي وبدا العجز التكتيكي واضحا في المباريات التي خاضتها استراليا و ادت الى فقدان لقبها القاري بعد الخروج من الدور ربع النهائي.

وقال أرنولد: «لقد حان الوقت ليصبح اللاعبين أكثر شراسة وفاعلية هجوميا، لقد سيطرنا على العديد من المباريات منذ أن توليت المهمة وحان الوقت لانهاء خطط المنافسين الدفاعية» موضحا ان منتخبه صنع الكثير من الفرص لكن فشل في التسجيل.

وذكرت الصحف الاسترالية ان ارنولد سيكشف عن تشكيلته التي ستضم بعض الوجوه الجديدة بعد مهمته الاستكشافية التي استمرت ستة أسابيع في أوروبا لمتابعة اللاعبين الاستراليين المنتشرين في اوروبا قبل بدء حملة التصفيات غير أن التقارير في استراليا ذكرت أن ارنولد سيعتمد على آدم تاغارت مهاجم سوون سامسونغ الكوري الجنوبي كخيار أول بعد تالق الاخير مع فريقه وتسجيله 16 هدفا في 19 مباراة الموسم الحالي.

وجال أرنولد ومساعده رينيه مولنشتاين في أوروبا، وقد وضعوا في الحسبان اللاعبين: براندون بوريلو (فرابورغ الالماني، وايدين هروستيتش (غرونينغن الهولندي) وجون ايراديل (رديف فولفسبورغ الالماني) والمدافع جورج تيموثيو (زولت وارييم البلجيكي)، فيما تابعا حالة لاعبي سلتيك دانييل أرزاني وتوم روجيك ولاعب بريستول سيتي بيلي رايت بعد تعافيهم من عمليات جراحية بينما صرفا النظر عن دانييل فوكوفيتش ومارتن بويل (الركبة) لتعرضهما لاصابتين ستبعدهما عن الملاعب لمدة طويلة.

