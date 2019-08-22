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حقق منتخب شباب كرة السلة (تحت 18 سنة) انتصارا مستحقاً على قطر 82-76 (13-21، 21-16، 24-24،17-22) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثانية من بطولة الخليج للشباب المقامة في البحرين لغاية 25 اغسطس الجاري، كما شهدت الجولة الثانية تحقيق البحرين انتصارا عريضا على عمان 123-53، فيما تغلب المنتخب السعودي على نظيره الاماراتي 62-51.

وبهذه النتائج يتصدر البحرين والسعودية الترتيب بانتصارين، ويأتي بعدهما الكويت وعمان بانتصار وهزيمة، ثم قطر والامارات بهزيمتين. وتقام اليوم الجولة الثالثة في البطولة حيث يلتقي «شباب السلة» مع الامارات في 04:00 مساء، فيما يلعب عمان مع السعودية في 06:00 مساء، والبحرين مع قطر في 08:00. ويتأهل أول وثاني البطولة الى بطولة كأس اسيا للشباب.

ويسعى شباب السلة الى تحقيق الانتصار اليوم على الامارات من اجل الدخول بقوة الى اجواء المنافسة على احد المركزين الاولين المؤهلين الى بطولة أسيا. ويبدو أن المنتخب البحريني في طريقه الى احراز لقب البطولة نظراً لمستواه المتميز عن بقية المنتخبات لذلك فهو يعتبر المرشح الاول للبطولة، فيما ستكون المنافسة على اشدها على المركز الثاني.

وقدم «شباب السلة» أداء مغاير عن المباراة الأولى التي خسرها أمام البحرين بفارق تعدى 40 نقطة، فبعد بداية مخيبة في الربع الاول شابها الارتباك وعدم التركيز الامر الذي مكن المنتخب القطري من التقدم في نهاية الربع 21-13، عاد شباب الأزرق في الربع الثاني بقوة وتسيدوا اللقاء بفضل الروح القتالية من اغلب اللاعبين ليقلصوا الفارق في نهاية الربع الى 3 نقاط 34-37.

واستمر شباب السلة في فرض ايقاعه في الربع الثالث من خلال تألق نجم الفرق سهو السهو أحسن مسجل في المباراة بثلاثين نقطة، لينهي الأزرق الربع الثالث متقدما 58-54.

وحافظ شباب السلة على تقدمه في الربع الاخير برغم محاولات قطر العودة الى اجواء اللقاء لكنه اصطدم برغبة لاعبي الازرق الذي حققوا الفوز في نهاية المباراة 82-76.

من جانبه أكد مساعد المدرب وليد الهندي أن شباب السلة قدموا مستواهم الحقيقي في لقاء قطر وأنهم يملكون أفضل من هذه المستويات لكنهم يحتاجون الى الثقة ومزيد من الاحتكاك، وقال: «قلت بعد الهزيمة الكبيرة امام البحرين في الافتتاح أن الفريق لم يقدم مستواه الحقيقي، والفوز اليوم يؤكد صحة هذا الكلام»، وتابع: «أعتقد أن البحرين فارق بالمستوى عن بقية المنتخبات فيما سيكون الصراع على اشدة لخطف المركز الثاني وبالتالي البطاقة الثانية المؤهلة الى بطولة أسيا».

