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«فيفا» يعين لجنة خماسية لإدارة الاتحاد المصري


عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجنة خماسية لادارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد استقالة الاتحاد عقب الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لكأس أمم افريقيا الشهر الماضي. وأشار فيفا في بيان ان «القرار يأتي بعد استقالة رئيس الاتحاد وكامل مجلس الادارة وبعد زيارة وفد فيفا الى القاهرة». وضمت اللجنة عمرو الجنايني (رئيس)، جمال محمد علي (نائب رئيس)، محمد فضل المدير التنفيذي لكأس افريقيا الاخيرة، احمد عبدالله راضي وسحر عبد الحق.
وأشار الاتحاد الدولي الى أن اللجنة التي ستبدأ عملها بشكل فوري يتعين عليها اجتياز اختبار الاهلية وفقا لقواعد الحوكمة. وستواصل عملها في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2020، أو بمجرد الانتهاء من مهماتها المحددة، ولا يحق لأعضائها الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد.


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