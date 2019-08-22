محلية

استدعى الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الامارات 27 لاعبا لمعسكر «الأبيض» الذي يقام في البحرين من 25 أغسطس حتى الأول من سبتمبر ويخوض خلاله مباراتين وديتين، ضمن استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. وتلعب الامارات مع ماليزيا في 10 سبتمبر في كوالالمبور ضمن المجموعة السابعة في التصفيات التي تضم أيضا فيتنام وتايلاند واندونيسيا.

وشهدت التشكيلة الثانية في عهد المدرب الهولندي الذي تولى مهامه في مارس 2019 خلفا للايطالي البرتو زاكيروني استدعاء صانع الالعاب عمر عبد الرحمن «عموري» مجدداً، بعدما كان اختاره فان مارفيك في القائمة الأولى التي خاضت معسكر النمسا في يوليو، دون ان يشارك في التدريبات بسبب خضوعه لبرنامج خاص للابلال من الاصابة.

