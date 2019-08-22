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تغلب التضامن على برقان 4-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ملعب التضامن ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد الذي يخوضه التضامن ضمن مصاف الدرجة الممتازة، ويلعبه برقان في الدرجة الأولى. وسجل أهداف التضامن العاجي جيرمان كواو (هدفين)، وحامد الرشيدي والبرازيلي جوليو هيرم، بينما سجل هدف برقان الغاني برايت ايجي. وكان التضامن ضم قبل يومين اللاعبين عبدالوهاب الصليلي، عبدالعزيز وادي، مشعل اديلم، وراشد الخلف من القادسية ومشعل خالد من الكويت على سبيل الاعارة لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل. في المقابل، يغادر برقان اليوم الى صربيا لاقامة معسكر تدريبي بوفد يضم المحترفين الأربع المالي أداما في قلب الدفاع، والغيني ابراهيما كامارا في الوسط، والغاني برايت ايجي والبرازيل جيوفاني في الهجو.