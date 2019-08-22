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توجه اليوم وفد حكام كرة اليد الى سلوفينيا لاقامة معسكر خارجي يستمر لغاية 4 سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد.

ويترأس الوفد أمين سر الاتحاد قايد العدواني، ويضم الاداري مشعل القبندي عضو مجلس الادارة، والاداري علي الموسوي، ولعضاء لجنة الحكام في الاتحاد جاسم سويلم واحمد المطوع وهاني ابل ومشاري الدويسان وعبدالرحمن الملا بالاضافة الى 24 حكماً هم: ثامر اشكنوني ومحمد الدويسان واحمد الجيماز وحمد فرج وحسين تقي ومحمد بويابس ومحمد قاسم وبدر المطوع وعبدالعزيز صرخوه ومحمد مدوه وحسن اسماعيل واحمد الاحمد وعبدالعزيز بورخان وعبدالوهاب العبدالله وعبدالله الصبر ويعقوب اليوسفي وعبدالعزيز بارون وعبدالله طاهر واحمد عبدالرزاق وفواز باقر ومحمد علي ومشاري نمر ومبارك ابل وابراهيم الخضير وعلي عاشور.

