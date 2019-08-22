عربيات ودوليات

القدس المحتلة نابلس - الوكالات: كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينيت» تساحي هنغابي عن «خطط إسرائيلية لمهاجمة حماس في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «الجيش جاهز وعلى استعداد لعملية عسكرية إذا لزم الأمر، وأن «الكابينت» وافق على خطط لمهاجمة حماس».

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، منزلا في منطقة بيت حنينا شمال القدس وأخطرت أكثر من 20 منشأة بالهدم والإخلاء.

وقالت مصادر فلسطينية، إن المنزل يقع في حي العقبة ويعود لعائلة الرجبي، وأن جنود الاحتلال أغلقوا المنطقة وانتشروا بكثافة في محيط المنزل قبل هدمه بجرافة عسكرية.

كما وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال، إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت في محيط جدار الضم والتوسع قرب مخيم قلنديا شمال القدس، تركزت في حي المطار الذي كان قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر مراجعة للمحاكم الإسرائيلية بخصوص منشآتهم، واليوم تم توزيع الإخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة.

وكانت القيادة الفلسطينية قررت، وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح «تحقيق فوري» فيما وصفتها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بعد إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم عشرات المنازل جنوب القدس. وفي نابلس بالضفة الغربية ، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية فى البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف: أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة أمام المواطنين والزوار ومنعتهم من الوصول إليها.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، خاصة المنطقة الأثرية فيها.

وتحتوى بلدة سبسطية - والتى صنفت الأولى من حيث التنوع الطبيعي فى اليونسكو عالميا - على آثار من كل العصور البيزنطية واليونانية والرومانية والكنعانية، كما يقع فى وسط البلدة مسجد بناه صلاح الدين الأيوبي حينما فتح القدس، ويحتوي على قبر يعتقد أنه للنبي يحيى عليه السلام.

وتعتبر الآثار المكتشفة حاليا، والتي نقب عنها ببعثة من الآثار من جامعة هارفرد، تشكل فقط 20 % من مجمل الآثار، فيما تحتضن الأرض باقى هذه الآثار ولم يتم التنقيب عنها بعد.

وتواجه بلدة سبسطية - التى تحمل اسمها اسم اسقفية مسيحية، خطر التهويد اليهودي، حيث تقوم وزارة السياحة الإسرائيلية بعمليات ترميم وتسييج لهذه المناطق وخاصة منطقة البلدة الرومانية والمسرح، وبالمقابل تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من أي عمليات ترميم هناك أو حتى تنظيف للمنطقة.

