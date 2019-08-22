عربيات ودوليات

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تمديد المهلة الممنوحة للاجئين السوريين للعودة من اسطنبول الى المحافظات التركية المسجلين فيها حتى 30 من أكتوبر المقبل.

وقال وزير الداخلية التركي ان «هذه المهلة للمغادرة الطوعية وليست للبقاء».

وخلال هذه المهلة، كل من يتم القاء القبض عليه «يرحل الى مخيم أو خارج تركيا على حسب الحالة».

وبعد انتهاء المهلة، يضيف الوزير: «يمكن أن تكون هناك عقوبة تصل الى السجن بالاضافة الى غرامة مالية».

وبعد الترحيب باللاجئين السوريين بأذرع مفتوحة، غيرت تركيا لهجتها، وهي «طريقة أردوغان للرد على التوترات التي يولدها سياق اقتصادي قاتم»، بحسب مصادر صحافية سويسرية وتقرير لقناة «الحرة» الأميركية.

وأمهلت السلطات التركية سابقا السوريين غير المتمتعين بوضع قانوني حتى الثلاثاء لتسوية وضعيتهم والا يتم طردهم.

لكن وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية، بدأت عمليات الاخلاء هذه بالفعل وتم اعتقال أكثر من ألف لاجئ منذ أيام.

وبحسب ما ورد في وسائل الاعلام، فان الشرطة التركية سلمت سلطات الهجرة نحو 600 سوري بغرض طردهم نحو بلادهم.

وقال تلفزيون «أر تي أس» السويسري في تقرير له ان «الشرطة التركية داهمت الأحياء والمحلات التجارية والمنازل وأجرت عمليات واسعة للتحقق من وثائق كل من يظهر أنه سوري».

الحكومة التركية من جانبها نفت عمليات الاعادة القسرية هذه، لكن منظمات غير حكومية تتحدث عن حملة تستهدف السوريين في كل أنحاء البلاد.

واستضافت تركيا منذ 2011 تاريخ اندلاع الأزمة في سورية، قوافل من اللاجئين.

أردوغان كان يؤكد في كل مناسبة في تلك الفترة، من منابر حزب العدالة والتنمية ثم في الحكومة، انه «واجب على المسلمين نجدة اخوانهم».

ومع بدء موجة تعقب اللاجئين يتساءل متابعون: «أين هي سياسة التضامن مع المسلمين التي زعم أردوغان انتهاجها؟».

أستاذ القانون بجامعة بيلجي في اسطنبول، لامي بيرتان توكوزلو، قال ان «الاقتصاد التركي يعيش حالة ركود، ولعله ما زاد من الاحساس بثقل الأزمة السورية. لم يعد الأتراك موافقين على الانفاق الحكومي على السوريين».

وذكر الرجل أن المحلات التجارية التي فتحها السوريون، «ويافطاتها هنا وهناك خاصة في اسطنبول أصبحت تغيظ الأتراك».

وبعد الاقلاع الاقتصادي الذي حققته تركيا لعام 2010، باتت البلاد تعيش أزمة مالية خانقة، خصوصا بعد تراجع قيمة عملتها وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 10.9 في المئة سنة 2018، وهو عامل آخر دفع أردوغان للتخلي عن «سياسة التضامن الاسلامي التي تغنى بها في البداية».

وفي غمرة هذه المعطيات، تضاعفت الهوة بين مختلف الفئات المجتمعية في تركيا، وساد احساس بـ «القنوط» من وجود حلول في الأفق «وهو سر استدارة الأتراك الى اللاجئين» يقول لامي بيرتان.

المتدخلون في تقرير قناة «آر تي أس» السويسرية أكدوا أن سبب خسارة حزب أردوغان لبلدية اسطنبول يعود بالدرجة الأولى للمعطيات السالف ذكرها.

وتضيف أن تخوف أردوغان من تراجع شعبيته «جعله يعاود النظر في سياسة التضامن الاسلامي تلك».

