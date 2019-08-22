عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: قال الرئيس الايراني حسن روحاني انه اذا حدث وتوقفت صادرات ايران النفطية فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل.

في حين حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة من أن طهران قد تتصرف بشكل «غير متوقع» أيضا، ردا على سياسة واشنطن غير المتوقعة برئاسة دونالد ترامب.

وقال روحاني خلال اجتماع مع المرشد الأعلى آية الله السيد علي خامنئ أمس «تعلم القوى العالمية أنه في حالة توقف النفط تماما وانخفاض صادرات ايران النفطية الى الصفر فلن تكون الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل».

وأضاف «لذلك فان الضغط من جانب واحد على ايران لن يكون في صالح هذه القوى ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم».

من جهته، قال ظريف في كلمة ألقاها في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) «ان عدم القدرة على التنبؤ المتبادل سيؤدي الى فوضى. لا يمكن أن يتوقع ترامب أن يكون غير متوقع ويتوقع أن يكون الآخرون متوقعين».

وأضاف ظريف أنه «لا يمكن لدول الخليج أن تؤمن الاستقرار في المنطقة عبر شراء أسلحة الغرب بمليارات الدولارات. الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، مهما بلغ، لا يمكن أن يمنع انعدام الأمن فيها».

وتابع ظريف: «من الممكن التوصل الى توافق لبناء الثقة في الخليج لتأمين حرية الملاحة»، وأضاف: «نستطيع البدء بحوار قد ينتهي بمعاهدة عدم اعتداء».

وكان ظريف أكد الأحد الماضي علي مقترح قدمته ايران بشأن المفاوضات الاقليمية ومعاهدة عدم الاعتداء.

وشدد ظريف على أن هذين المقترحين ورقة رابحة بمواجهة الاعتماد على اللاعبين الأجانب، مشيرا الى ضرورة تعاون دول المنطقة في ضوء التطورات الحالية والقادمة.

وردا على سؤال من أحد الصحافيين في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قال ظريف ان بلاده ستظل ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار النووي، وأضاف «معاهدة عدم الانتشار النووي احدى دعائم الشرعية الدولية وسنواصل الالتزام بعدم الانتشار النووي».

الى ذلك، اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بانه ليست هنالك كواليس لاجراء مفاوضات بين ايران واميركا.

ولفت لاريجاني خلال حوار اجرته معه قناة «ان بي سي» التلفزيونية الاميركية، الى ان وزير الخارجية الاميركي الاسبق اعترف بضلوع بلاده في انقلاب العام 1953 ضد حكومة مصدق واعتذر بسبب ذلك الا ان المندوب الاميركي في الشان الايراني برايان هوك زعم اخيرا بانه لا صلة لبلاده بذلك الانقلاب.

واعتبر ان المشكلة هي انهم لا يعرفون التاريخ واعتقد ان الشعب الاميركي مبتلى بقادة «دون كيشوتيين» يحملون اوهاما تجاه الساحة الدولية. ولفت الى ان من اسباب رفض ايران للمفاوضات مع الحكومة الاميركية الحالية هو خروجها من الاتفاق النووي المصادق عليه من قبل مجلس الامن الدولي وعدم احترامها لهذا الاتفاق، مؤكدا بان اميركا بتصرفها هذا قد ارتكبت خطأ استراتيجيا ينبغي عليها تصحيحه.

