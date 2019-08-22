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عربيات ودوليات

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أستراليا تنضم لقوة تأمين الملاحة في الخليج


سيدني - أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس أنّ بلاده ستنضمّ الى قوة بحرية تقودها الولايات المتّحدة لتأمين الملاحة في الخليج وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.
وقال موريسون انّ أستراليا ستسهم بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز بي8 وطاقم دعم في هذه القوة البحرية التي ستشارك فيها أيضاً بريطانيا. وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان مايك بومبيو ومارك اسبر طلبا خلال زيارة الى سيدني في وقت سابق من هذا الشهر أن تساهم أستراليا في تسيير دوريات في الخليج لحماية سفن الشحن أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي.


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