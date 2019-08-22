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الأمم المتحدة «رويترز»: دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المجتمع الدولي الى البحث عن سبل لمنع ايران «من التحرر من قيودها بحيث يمكنها اثارة اضطرابات جديدة» بعد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران وكذلك حظر السفر على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني في أكتوبر 2020.

وحث بومبيو، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط مساء الثلاثاء، على مزيد من التعاون في المنطقة بهدف التوصل الى «فكر جديد لحل المشكلات القديمة»، مشيرا الى مشكلات منها الصراع في ليبيا وسورية.

وأشار بومبيو تحديدا الى ايران. وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع ايران واعادة فرض عقوبات عليها.

وقال بومبيو «منذ اعلان الولايات المتحدة عزمها تخفيض مشتريات النفط الايراني الى الصفر في أبريل، بدأ رجال الدين... حملة ابتزاز دبلوماسي» منتقدا ايران لتجاوز القيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 واختبار صواريخ باليستية واحتجاز ناقلات في مضيق هرمز.

وبموجب الاتفاق النووي، ينتهي العام المقبل حظر للأسلحة على ايران وكذلك حظر السفر المفروض على قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وقال بومبيو ان وزارة الخارجية الأميركية أدرجت على موقعها الالكتروني عدا تنازليا لرفع اجراءات الحظر هذه.

ولم يتحرك مجلس الأمن الدولي ضد ايران ومن غير المرجح أن يتخذ أي خطوة بخصوصها. فالقوى الأوروبية تسعى جاهدة لانقاذ الاتفاق النووي كما يقول دبلوماسيون ان روسيا والصين، اللتين تملكان حق النقض (الفيتو)، ستوفران الحماية لايران على الأرجح في مواجهة أي تحرك.

وأشار برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بايران أمس الى ان الولايات المتحدة لن تحاول الدفع باتجاه عودة كل العقوبات الدولية على ايران عبر آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي والمنصوص عليها في قرار لمجلس الأمن عام 2015.

وعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، فان بعض الدبلوماسيين يتساءلون عما اذا كانت واشنطن ستسعى الى ما يعرف باسم العودة التلقائية للعقوبات في مجلس الأمن لأن قرار الأمم المتحدة لا يزال ينص على أنها طرف في الاتفاق.

لكن هوك قال للصحافيين في نيويورك «لم نعد في الاتفاق لذلك ينبغي على الأطراف التي لا تزال فيه اتخاذ قراراتها فيما يتعلق باستخدام آلية فض النزاع. ايران تنتهك الاتفاق النووي دون شك».

