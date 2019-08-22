عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: أكد نائب في لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي الى أن «ما حصل في قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين ومعسكر الصقر جنوبي بغداد، هو استهداف اسرائيلي واضح من خلال معلومات أميركية»، مشيراً الى ان «الطائرات الاسرائيلية وبمعلومات استخبارية دقيقة وغطاء جوي أميركي هي من قامت وتقوم بضرب أهداف عسكرية وامنية داخل العراق».

وأشار عليوي الى أن «ما يجري هو خرق واضح للسيادة العراقية وتجاوز واضح على جميع القوانين والاعراف الدولية»، داعيا الحكومة العراقية الى «عدم التهاون في هذا الموقف»، مشدداً على «ضرورة ان تكون اجهزتنا الدفاعية جاهزة لرد اي هجوم جوي على العراق».

وأكد أنه «يتم تركيز الجهود على توفير جميع الحاجات الاساسية لدعم قوتنا الجوية ودفاعاتنا بعيدة عن هيمنة القوات الاميركية التي كانت وما زالت سببا في جميع ما يجري من خروقات في البلد».

وضربت الليلة قبل الماضية انفجارات معسكر آخر للحشد الشعبي في العراق، فيما يعتقد أنه قصف جوي جديد لمخازن مفترضة لأسلحة ايرانية، فيما تشير تقارير الى أن اسرائيل هي من شن هذه الغارات في اطار حملة لتقويض نفوذ ايران العسكري بالمنطقة.

فقد قالت مصادر محلية وأمنية في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) ان سلسلة انفجارات وقعت داخل مقر تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي في مدينة بلد التي تقع في القسم الجنوبي من المحافظة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.

وأضافت المصادر أن نحو ثمانية انفجارات وقعت في قرية البوحشمة نتيجة انفجار مخزن للسلاح تابع لـ«كتائب الامام علي».

ونقلت وسائل اعلام مقربة من الحشد الشعبي عن قيادات في الحشد قولها ان معلومات أولية تشير الى أن الانفجارات لم تكن عرضية، ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الانفجار ناجما عن قصف جوي، وهو ما أكده أيضا مصدر من الفصيل العراقي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وعلى خلفية ما وقع في معسكرات الحشد الشعبي، قرر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الغاء جميع الموافقات الخاصة بالطيران العسكري في أجواء البلاد وحصرها بيده فقط، وأعلن التحالف الدولي في العراق بقيادة الولايات المتحدة التزامه بتنفيذ هذا القرار.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ألمح أمس الى مسؤولية اسرائيل عما يعتقد أنها غارات جوية على معسكرات الحشد الشعبي بالعراق.

ونقل موقع «تايمز أوف اسرائيل» عن نتانياهو قوله للصحافيين خلال زيارة الى أوكرانيا «ليس لايران حصانة في أي مكان»، مضيفا أن أيدي اسرائيل طويلة وستتحرك ضدها أينما تستدعي الحاجة.

