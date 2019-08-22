وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا صباح أمس من أخيه د. عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد ان تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد اعرب سمو الأمير عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه اخوه رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية. كما تلقى سموه اتصالاً هاتفيا مساء أمس من رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد ان تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد اعرب صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق من طيب المشاعر وعلى هذه المبادرة الكريمة راجيا له دوام الصحة والعافية.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا مساء أمس من سماحة السيد عمار عبدالعزيز الحكيم رئيس تحالف الإصلاح والإعمار ورئيس تيار الحكمة بجمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد ان تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد أعرب سمو أمير البلاد عن خالص شكره وتقديره على ما أبداه سماحة السيد عمار عبدالعزيز الحكيم من طيب المشاعر وعلى هذه المبادرة الكريمة.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أحمد ابوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه من العارض الصحي سائلاً المولى تعالى ان يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في دولة ليبيا اعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه من العارض الصحي سائلاً المولى تعالى ان يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية بجمهورية مصر العربية اعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه من العارض الصحي متمنياً لسموه موفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما اعربوا عنه من تهاني وطيب المشاعر متمنياً لهم دوام الصحة وموفر العافية.

