وطن النهار

اكد الوكيل المساعد للخدمات الفنية والمشاغل الرئيسة بوزارة الكهرباء والماء م. فؤاد العون ان الوزارة كانت سباقة في تنفيذ الرغبة الأميرية بتوليد نسبة 15% من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة وهي بالتالي تعد أول جهة تنفذ مشروعاً يخص الألواح الكهروضوئية ويتم ربطه على الشبكة الكهربائية للدولة وذلك باستغلال مواقف سيارات أبراج الكويت خلال أكتوبر 2013.

وقال العون في تصريح صحافي ان الوزارة مضت بعدة مشاريع مختلفة كان من ابرزها استغلال أسطح المباني القائمة وشبه الحديثة لاستغلالها في تنفيذ تقنيات الألواح الكهروضوئية حيث تم تنفيذ سلسلة من المشاريع مثل مشروع الطاقة الشمسية على مظلات السيارات لمرفق أبراج الكويت لإنتاج طاقة كهربائية (117) كيلو وات، كذلك هناك أسطح مبنى وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة بقدرة مركبة 1 ميغاواط مقسمة ما بين المبنيين وتم التشغيل الرسمي للمشروع في 29/4/2014 وتم إنتاج 8500 ميجا واط ساعة منذ تاريخ التشغيل بكفاءة إنتاج تمثل 90% من قدرة النظام، الى جانب مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الالواح الكهروضوئية بأبراج مياه بيان لإنتاج 120 كيلوواط باستخدام الألواح الكهروضوئية التقليدية والصحراوية وبنظام غسيل لا مائي، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على مظلات السيارات بمدخل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة بقدرة مركبة 235 كيلوواط، الى جانب أسطح عدد 6 مخازن للوزارة بقدرة مركبة (3750) كيلوواط، لافتا الى التعاون الحكومي المثمر في هذا الجانب من خلال جلب أحدث التقنيات الخاصة بالألواح الكهروضوئية، ومثال على ذلك التعاون بين الحكومتين الكويتية والكورية في تنفيذ المشروع الأول على مستوى العالم خارج جمهورية كوريا الجنوبية بخصوص الألواح المتعددة المستويات، مشيرا الى ان الوزارة تسعى نحو استغلال المظلات في مواقف السيارات في مباني الوزارة المختلفة وأسطح المباني القائمة ضمن خططها المستقبلية، لذا فإن استغلال تقنيات الطاقة البديلة كعنصر أساس من مكونات مباني الوزارة الجديدة التزاماً بألا تقل نسبة مساهمة في أحمال المبنى الجديد عن 10% من الأحمال الموصلة للتخفيف على الشبكة الكهربائية، ومنها المشاريع القادمة لاستغلال عدد 10 مبان ومرافق حالية لتنفيذ مشاريع بقدرة تركيبية تبلغ 3.6 ميغاواط، كما أن الوزارة بصدد تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في مرافقها الخاصة واستغلال خزانات المياه الأرضية القائمة كخزانات الصبية بقدرة تركيبية تبلغ 30 ميغاواط والخزانات المزمع تنفيذها في المطلاع العالي والشويخ وحولي بقدرة إجمالية 60 ميغاواط.

وبين العون استمرارية الأبحاث المشتركة والجهود المبذولة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص نحو تنفيذ المشاريع العملاقة في مجمع الشقايا للطاقات المتجددة وذلك بتنسيق الجهود لمشروع الدبدبة بسعة 1500 ميغاواط والمشروع المخطط له كمرحلة ثالثة لمجمع الشقايا للطاقات المتجددة (الأبرق) بسعة لا تقل عن 2400 ميغاواط ليعد الأكبر في المنطقة ومن الأكبر على مستوى العالم، اضافة الى تسهيل ربط مشاريع الجهات الحكومية على شبكة الوزارة ممثلة في شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية، شركة صناعات البتروكيماويات ووزارة الأشغال العامة ووزارة العدل ومعهد الكويت للتقدم العلمي، والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل مهمتها حول طرح مشاريع الطاقة المتجددة مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية ووزارة التربية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، حيث تقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني وتسهيل مهمة أعمال التصميم والاعتمادات الخاصة بتلك المشاريع والتي بدأت الدولة تجني ثمارها مؤخرا على نطاق المشاريع المرتبطة على الشبكة خاصة في المدن الإسكانية الجديدة المنفذة عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التربية.

وذكر العون ان الوزارة تعمل على مشروع إنشاء مواقف متعددة الأدوار في مبنى وزارة الكهرباء والماء لعدد 900 سيارة لخدمة موظفي الوزارة كحل لأزمة مواقف السيارات في ظل وجود عدد كبير من الموظفين وافتقار المبنى الرئيس للمساحات الكافية لمواقف السيارات نتيجة التزايد المستمر في اعداد الموظفين، ما يضطرهم لركن سياراتهم على جوانب الشوارع وتعطيل حركة السير وإخلاء الشوارع من السيارات الراكنة على جوانب الشارع، مشيرا الى أن مبنى المواقف سيكون متوافقاً مع التصميم المعماري ذي الطابع الإسلامي للمبنى كما سيتم استغلال سطحه لتركيب الألواح الكهروضوئية بقدرة تركيبية تبلغ 483 كيلواوط.

