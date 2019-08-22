وطن النهار

فازت المهنـدسـات حصـة مبـارك العجـمي ولـورا فيـصل ويمنى عـادل وعفـراء المـطيـري بقـسـم الهـندســة الكـيـميائيـة في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي خلال مشاركتهن في معرض التصميم الهندسي الـ 36 بمشروع CNC Plant Cellulose Nano- Crystals تحت إشراف الدكتور بدر حسن البصـيـري، ويهدف المشروع إلى تصميم مصنع كيميائي لإنتاج بلورات النانو سيليلوز من المخلفات الزراعية بالطريقة الأمثل ماديا وبيئيا، كما يهدف الى تصنيع بلورات النانو سيليلوز وذلك لما للمادة من تطبيقات متعددة وفي الكثير من المجالات كالمجالات الطبية والفلاتر والمواد البلاستيكية الصديقة للبيئة كما أنها تعتبر مادة فعالة تمنع ترسب الكلس في المصافي ومحطات التحلية، اضافة إلى أن أهم مميزات هذا المشروع هو حداثة المادة وظهورها الجديد في الصناعة وقلته، أما العائق للمشروع هو صعوبة عمليات الفصل التي تمت مواجهتها وكثرة الأجهزة لذلك، يحقق تطبيق هذا المشروع نقلة نوعية في القطاع الصناعي لما له من مميزات خارقة وواسعة لاسيما لو تم تطوير عمليات الفصل والاستخراج.

