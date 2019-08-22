وطن النهار

نشرت جريدة «النهار» بالامس جوابا على سؤال برلماني لوزير الكهرباء والماء خالد الفاضل عن عدم وجود اي خطة لمؤسسة البترول الكويتية لبناء مصفاة لتكرير النفط.

وتنوه «النهار» عن ان جواب الوزير على سؤال برلماني جاء بشأن انه لا خطة لبناء مصفاة نفطية في كندا.

واتى جواب الوزير تعقيبا على سؤال برلماني، كان يتحرى فيه احد النواب مدى وجود توجه بهذا الصدد مستذكرا فيه أهمية الاعتبار الى تجربة بناء مصفاة في فيتنام حيث لم تنجح بل كبدت المؤسسة خسائر كبيرة، مشيرا لاهمية الوقوف على ان الولايات المتحدة الأميركية أقرب إلى كندا ومتعاونة معها في مجال النفط والبتروكيماويات وتزودها بكل ما تحتاجه بحسب الاتفاقيات النفطية فيما بينهما.