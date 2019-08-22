وطن النهار

تسببت الرطوبة التي تشهدها البلاد هذه الايام الى تسريب مياه التكييف ما تسبب في اتلاف سقف حوادث الاطفال في مستشفى مبارك الكبير.

وقالت مصادر صحية ان المياه في قسم حوادث الاطفال تسربت بغزارة ولم يستطع البورتريه وضع اناء لحماية المراجعين من الانزلاق لكثرة اماكن تسرب المياه.

ومن جانب اخر، تسبب مندوب من جنسية عربية في كسر زجاج بوابة مبنى ادارة التراخيص الصحية في منطقة الصباح الطبية.

وقالت مصادر لـ «النهار» ان المندوب كان مستعجلاً فارتطم بالبوابة الزجاجية قبل ان يفتح الكترونيا ولم يصب المندوب او اي من المراجعين بأذى.