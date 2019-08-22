وطن النهار

عقد وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي اجتماعا صباح امس بمكتبه الكائن بديوان عام الوزارة لمناقشة استعدادات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 بحضور الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة ومديري الشؤون الهندسية لمتابعة أعمال الصيانة في المدارس.

إلى ذلك أكد الحربي في اجتماعه الذي عقده أمس بحضور الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة ومديري الشؤون الهندسية لمتابعة أعمال الصيانة في المدارس أكد على ضرورة الاستمرار في العمل و الحرص على تذليل قصارى الجهود لانجاز العمل بالشكل المطلوب، لافتا إلى تحديد الوزارة لخطوط ساخنة متاحة خلال الـ 24 ساعة لحالات الطوارئ.

وكانت لجنة الاستعداد للعام الدراسي 2019/2020 في وزارة التربية وجهت أنظارها إلى المدارس الجديدة التي سوف تدخل الخدمة مطلع العام الجديد حيث قامت بتقييم الوضع في هذه المدارس وتحديد عدد من النقاط التي أهمها استكمال عملية تأثيثها وتوفير الدفعة الثانية من الكتب وتنظيف المدارس كي تكون جاهزة بالكامل مطلع الأسبوع المقبل والإطلاع على ما تم انجازه خلال الفترة السابقة ومتابعة العقود الخدمية مع الجهات المعنية.

وكشف مصدر تربوي عن مناقشة اللجنة التي عقدت اجتماعها أمس برئاسة وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي عدد من الملفات الخاصة بعملية الاستعداد للعام الدراسي الجديد سواء في المدارس العاملة أو الجديدة مبيناً تقديم بعض التقارير عن أوضاع المدارس في أعمال التكييف والصيانة والكهرباء والمرافق الصحية والخرير ومظلات ساحة العلم وحاجة المدارس الجديدة من الهيئة التعليمية والإدارية والإشرافية مع حصر أعداد منفذات الخدمة في كل مدرسة لتحقيق العدالة في توزيعهن وتلافي أي أزمة تنظيف مطلع العام الدراسي.

