وطن النهار

نظمت إدارة التطوير والتنمية برنامجا تدريبيا للتهيئة لشغل وظيفة معاون أمن ومرافق طلبة في مدارس وزارة التربية لمدة خمسة أيام متتالية على مسرح الإدارة في الجابرية.

وتطرق البرنامج التدريبي إلى خمسة محاور للمشاركين تضمنت تعريفهم بالأهمية الوظيفية لهم والحقوق والواجبات والتعرف على سمات وخصائص المرحلة العمرية للطلبة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الاضطرابات والمشاكل السلوكية، كذلك التعرف على احتياجات الطلبة في البيئة المدرسية.

وتناول البرنامج أيضا كيفية التعامل مع الضغوط الحياتية التي تواجه الطلبة، وأخيرا الأمن والسلامة داخل البيئة المدرسية. وذكرت كبير اختصاصي نفسي ورئيس قسم تقنين الاختبارات والمقاييس الفنية في ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية د. سميرة إسحاق خلال محاضرتها حول «كيفية التعامل مع الضغوط الحياتية التي تواجه الطلبة» أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات ملاحظة أعراض الضغوط التي تواجه الطلبة، وتدريبهم على كيفية التعامل الفعال معهم بالأساليب والوسائل والطرق السلمية.

وأكدت أهمية، مواجهة ردود أفعالهم للأحداث اليومية الحياتية لديهم واستبدال الأفكار السلبية بأخرى إيجابية والعمل بها، بالإضافة إلى تقديم بعض طرق المساعدة في كيفية مواجهة هذه الضغوط بالتعاون مع الإدارة المدرسية، مشيرة إلى أن وظيفة معاون أمن ومرافق طلبة هي وظيفة مستحدثة في مدارس وزارة التربية منذ عامين تقريبا.

