وطن النهار

قامت افرع البلدية في المحافظات بازالة اعلانات المناسبات الاجتماعية والافراح بمختلف احجامها في جميع المناطق تنفيذا لقرار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الذي صدر قبل اول من امس بهدف الحفاظ على المنظر في الشوارع والطرقات.

وتضمن القرار تقيد الجمعيات التعاونية بالضوابط المتعلقة بأعلانات المناسبات الاجتماعية والافراح من حيث الشروط العامة والاشتراطات الخاصة المنصوص عليها باقامة لوحة اعلانية واحدة عند المدخل واخرى عند المخرج لموقف السوق المركزي الرئيس الى جانب لوحة اعلانية واحدة عند موقف كل فرع للجمعية في المنطقة على ان يقتصر محتوى تلك الاعلانات على المناسبات والافراح وان تكون ذات وجهين والا يتجاوز قياسها 6x4 أمتار وان يكون الاعلان ثابتا غير متحرك والا تستغل في الوجه الواحد لأكثر من معلن ويحظر استخدامها بالاعلانات الاستثمارية او التجارية والا تحجب الرؤية او التعليمات الارشادية.

من جانب آخر، واصلت البلدية حملاتها الميدانية التي ينفذها فريق الطوارئ بنوباته الثلاث (أ، ب، ج) في فرع بلدية محافظة العاصمة، حيث قام مفتشو النوبة (ج) بتوجيه 5 انذارات لملاك عقارات لوجود مخالفات بمنطقتي السرة وبنيد القار.

وأوضح رئيس الفريق زيد العنزى ان الحملات التي نفذتها النوبة (ج) اسفرت عن توجيه 4 انذارات لملاك عقارات لوجود مخالفات تمثلت في استغلال وحدة من وحدات المبنى (السرداب) في غير الغرض المخصص لأجله بمنطقة السرة الى جانب توجيه انذار لمالك عقار في منطقة بنيد القار بضرورة ازالة الأجزاء المخالفة في العقار واحضار تراخيص البناء والمخططات الهندسية.

وأشار الى ازالة اكشاك غير مرخصة من قبل المالك بمنطقة حدائق السور بعد توجيه انذار له في السابق فضلا عن تلقى 6 بلاغات عبر الخط الساخن وقد تم توجيهها للادارات والجهات المختصة.

بدورها دعت ادارة العلاقات العامة بالبلدية اصحاب العقارات الالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة وفي حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط الساخن 139 او التواصل على حساب البلدية @kuwmun اوعبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشكوى على الفور.

