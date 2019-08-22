وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال بسؤال بخصوص دراسة البلدية بديلين لمناطق السكن الخاص، لافتا الى ان الصحف اليومية قامت بنشر تصريح صحافي لمدير عام بلدية الكويت خلال جولته الميدانية في المناطق التي يقطنها العزاب ومنها منطقة السالمية قطعة 12، بين فيها ان مستشار المخطط الهيكلي الرابع للدولة يدرس بديلين لحوالي 7 قطع سكنية في 7 مناطق سكن خاص.

وطالب كمال تزويده بالتفصيل عن المناطق والقطع السكنية التي يتم دراستها كبدائل من قبل مستشار المخطط الهيكلي الرابع للدولة، وما البدائل المقترحة لهذه المناطق والقطع السكنية، وما المعايير والأسس التي يستخدمها مستشار المخطط الهيكلي الرابع في دراسته لتغيير استخدامات المناطق والقطع السكنية

وطالب كذلك تزويده بالتاريخ (الشهر والعام) الذي سيتم الانتهاء من هذه الدراسة، وهل تم الأخذ بالاعتبار الاقتراحات السابقة لأعضاء المجلس البلدي في تغيير استعمال بعض المناطق السكنية؟ راجياً ذكر المناطق والقطع السكنية مع ضرورة الالتزام بالمدة القانونية للاجابة على اسئلة اعضاء المجلس البلدي.

