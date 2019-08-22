وطن النهار

أعلنت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الاصلاح الاجتماعي عن توزيع 2761 اضحية داخل الكويت على الأسر المستفيدة وذلك بشركة المواشي في المسلخ الجديد بمنطقة الرى بالشويخ منهم 623 اسرة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتم ايصال الأضاحي الى منازلهم وذلك باشراف كامل من فريق نماء للزكاة والتنمية المجتمعية، مشيداً بالتفاعل الايجابي لأهل الخير والمحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء من اهل الكويت من خلال مساهماتهم لمشروع الأضاحي الذي يعبر عن احدى صور التكافل بين افراد المجتمع، وتوطيد روح المحبة.

وفي هذا الصدد، قال مساعد مدير الفروع لتنمية الموارد الخيرية عبدالله الصانع: ان مشروع الأضاحي من المشروعات المتميزة التي تم تنفيذها داخل الكويت، ويعد هذا الأمر فقهياً افضل من التضحية خارج الكويت، مشيرا الى ان نماء للزكاة والتنمية المجتمعية قامت بتنفيذه بالشراكة المتميزة مع الأمانة العامة للأوقاف الشريك الخيري وشركة نقل وتجارة المواشي وهي الشريك الميداني واستفادت منه 8283 اسرة مبيناً ان التوزيع بدأ منذ اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك الموافق 13 اغسطس و14 اغسطس وحتى 15 منه.

وأضاف ان المشروع تميز بالعديد من المميزات هذا العام كما قدمت نماء للمضحي الخيارات الثلاثة التي يستطيع من خلالها ان يحضر ذبح اضحيته او ان يستلم جزءاً منها او ان يسهم في توزيع لحوم الأضاحي.

وأكد الصانع حرص نماء للزكاة والتنمية المجتمعية على الضوابط الشرعية والصحية للأضحية، حيث تم تحميل لحوم الأضاحي في شاحنات مبردة، كما تم تقسيمها الى 3 اجزاء وتوزيعها على الأسر الأكثر حاجة بعد دراسة الحالات المستفيدة.

