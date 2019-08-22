وطن النهار

تبلغ سعة مشروع محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع 400 الف متر مكعب يوميا، ويتضمن المشروع تصميم وانشاء محطة تحويل كهربائية رئيسة لانتاج 16ميغاوات، وكذلك تصميم وانشاء نظام تحكم وتوزيع للمياه المعالجة مؤلف من مركز التحكم بالمياه المعالجة وخط بطول 40 كيلومترا يصل لمحمية الطيور وخط الى خزانات مدينة جنوب المطلاع السكنية وذلك لري وتشجير الطرق الرئيسة المحيطة بالمدينة، وكذلك لتصميم وانشاء المباني الادارية لخدمات المحطات والمختبرات وتصميم وانشاء الطرق الرابطة وخدمات البنية التحتية لمشروع معالجة الحمأة، وسيتم استخدام الطاقة المتجددة في مشروع محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع السكنية وذلك لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة.

وسيكون المشروع اضافة ودعامة من دعامات الجهود المبذولة والمشاريع المدرجة لاقامة مدينة المطلاع السكنية التي تبعد عن مدينة الكويت بـ 40 كيلو متراً وستمثل مجتمعا جديدا ذا اكتفاء ذاتي يحتضن رؤية والتزام مؤسسة الرعاية السكنية.

ويشتمل المشروع على مؤشرات تنموية تهم الطقس والطاقة، والمياه والصرف الصحي، اضافة الى الخدمات التي يهدف المشروع الى تحسينها وهي شبكات البنية التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وحماية البيئة، وتطوير شبكة المياه المعالجة لري الحدائق والمزارع، وتبلغ كلفة المشروع 159 مليون، وبلغت نسبة الانجاز فيه 5 % على ان يكون جاهزا بحلول العام 2025.

