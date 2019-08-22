وطن النهار

تماشيا مع الاهداف التوعوية لقسم الوعاظ في ادارة التوعية والارشاد بجمعية صندوق اعانة المرضى اقيمت العديد من الأنشطة الثقافية والتوعوية والفقهية في كل من مستشفى الفروانية ومستشفى العدان ومستشفى ابن سينا حيث كان النشاط عبارة عن سؤال وجواب وأسئلة فقهية عن أحكام الطهارة والصلاة للمريض وأحكام الحج والعمرة وأحكام العيد وغيرها ما ترك انطباعا جيدا لدى المشاركين في المسابقات من مرضى وموظفين في القطاع الصحي في تلك المستشفيات من اداريين وأطباء وممرضين.

وأقام القسم بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بتوزيع حقائب للمرضى المعوزين في جميع مستشفيات الدولة تحتوي على كل المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المريض من أدوات استحمام وعطور والبسة داخلية ودشداشة نوم وفوطة استحمام وغيرها ما ترك انطباعا واثرا طيبا لدى المرضى المحتاجين.

من جانب آخر أطلقت جمعية الرحمة العالمية حملة لاغاثة النازحين من ريف ادلب شمال سورية وذلك بهدف توزيع مواد اغاثية كمرحلة أولى وخيام ومواد للايواء كمرحلة ثانية. وقال رئيس مكتب سورية في جمعية الرحمة العالمية وليد أحمد السويلم أن الأوضاع الانسانية في الشمال السوري مأساوية حيث نزحت مئات الآلاف من ريف ادلب الى العراء يفتقرون الى الحد الأدنى من مقومات الحياة، ويواجه النازحون مشقة في توفير قوت يوم واحد، مشيراً الى أنهم يعيشون معاناة انسانية يفترشون الأرض ويلتحفون السماء على أمل العودة الى ديارهم، ولكن التصعيد المستمر يبدد آمالهم.

وأضاف السويلم أنه وبحسب الاحصائيات التي أصدرتها الأمم المتحدة، فان هناك أكثر من 400 ألف مدني نزحوا خلال ثلاثة أشهر من ريفي ادلب وحماة كما نزح نحو 124 ألف مدني خلال فترة عيد الأضحى الماضي، من مناطق خفض التصعيد شمالي سورية بحسب جمعيات محلية.

وبين السويلم أن جمعية الرحمة العالمية ستعمل في تلك الحملة على مرحلتين المرحلة الأولى تتمثل في توزيع سلات غذائية والمرحلة الثانية تتمثل في توفير خيم لايواء النازحين.

