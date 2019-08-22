وطن النهار

أصيب 3 وافدين من الجنسية الآسيوية بحروق وجروح خطيرة اثر انفجار سلندر غاز باحدى الشقق فجر أمس في منطقة الرقعي.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر إطفائي بان بلاغاً ورد فجر أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة الرقعي، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي العارضية والشويخ الصناعي لموقع الحريق، حيث تبين بان شقة في عمارة مكونة من 5 أدوار انفجر بها سلندر الغاز ما تسبب باصابة 3 وافدين من الجنسية الاسيوية بحروق وجروح، فتم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الصباح، فيما باشر رجال الاطفاء باخراج سلندر الغاز المنفجر والذي تسبب باتلاف الشقة بالكامل وسقوط سقفها.

