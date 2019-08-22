loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إصابة 3 آسيويين بحروق إثر انفجار سلندر غاز في شقتهم فجراً


أصيب 3 وافدين من الجنسية الآسيوية بحروق وجروح خطيرة اثر انفجار سلندر غاز باحدى الشقق فجر أمس في منطقة الرقعي.
وفي التفاصيل كما رواها مصدر إطفائي بان بلاغاً ورد فجر أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة الرقعي، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي العارضية والشويخ الصناعي لموقع الحريق، حيث تبين بان شقة في عمارة مكونة من 5 أدوار انفجر بها سلندر الغاز ما تسبب باصابة 3 وافدين من الجنسية الاسيوية بحروق وجروح، فتم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الصباح، فيما باشر رجال الاطفاء باخراج سلندر الغاز المنفجر والذي تسبب باتلاف الشقة بالكامل وسقوط سقفها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة