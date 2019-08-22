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وطن النهار

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إصابة مواطن في تصادم ثنائي


أصيب مواطن في العقد الثالث من عمره بجروح وكسور خطيرة اثر حادث تصادم وقع مساء أول أمس من في منطقة تيماء.
وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق المقابل لمنطقة تيماء، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين بان الحادث تسبب بانحشار شخص دخل سيارته، وتعرضه لعدة اصابات فتم قطع الحديد بواسطة معدات الاطفاء واخراجه ونقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى الجهراء، حيث ادخل غرفة الملاحظة.
رجال المرور والاطفاء استطاعوا سحب السيارتين من على الطرق وتسهيل حركة المرور.


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