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وطن النهار

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إخلاء سبيل لبناني متهم بالإساءة إلى الذات الإلهية بكفالة 500 دينار


قررت النيابة العامة أمس اخلاء سبيل وافد لبناني الجنسية بكفالة مالية و قدرها 500 دينار كويتي وذلك عن تهمة الاساءة إلى الذات الالهية واساءة استخدام الهاتف.
ووفق مصدر قانوني ان المتهم انكر أمام النيابة التهم الموجهة إليه و أكد انه لم يكن يقصد الاساءة إلى الذات الالهية، وقد اسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الاساءة إلى الذات الالهية و اساءة استخدام الهاتف، وقد استمر التحقيق مع المتهم لمدة 4 ايام في النيابة العامة بعد ان تم ضبط الوافد بعدما انتشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي للمتهم ، و بدورها قامت ادارة الجرائم الالكترونية برفع دعوى قضائية ضد المتهم و تم ضبطه و إحالته إلى النيابة العامة.


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