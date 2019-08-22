وطن النهار

قررت النيابة العامة أمس اخلاء سبيل وافد لبناني الجنسية بكفالة مالية و قدرها 500 دينار كويتي وذلك عن تهمة الاساءة إلى الذات الالهية واساءة استخدام الهاتف.

ووفق مصدر قانوني ان المتهم انكر أمام النيابة التهم الموجهة إليه و أكد انه لم يكن يقصد الاساءة إلى الذات الالهية، وقد اسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الاساءة إلى الذات الالهية و اساءة استخدام الهاتف، وقد استمر التحقيق مع المتهم لمدة 4 ايام في النيابة العامة بعد ان تم ضبط الوافد بعدما انتشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي للمتهم ، و بدورها قامت ادارة الجرائم الالكترونية برفع دعوى قضائية ضد المتهم و تم ضبطه و إحالته إلى النيابة العامة.

