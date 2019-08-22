وطن النهار

قضت محكمة الجنايات ببراءة وافد اسيوي واخرين من ذات الجنسية من سرقة مواد غذائية من مركبة احدى الشركات الغذائية كانت متوقفة في ساحة ترابية بمنطقة جليب الشيوخ.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة والمملوكة للشركة وذلك عن طريق تحطيم حرز بان كسروا الزجاج الامامي الايسر واستولوا من داخلها على المسروقات، كما أسندت إلى المتهمين الأول والثاني وهما اجنبيان اقاما بالبلاد بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتتلخص الواقعة فيما شهد به الشاهد الذي يعمل في الشركة أنه اكتشف سرقة البضاعة الغذائية المملوكة للشركة وذلك عن طريق كسر الزجاج الامامي الايسر وسرقة ما بها من بضائع حال توقفها في الساحة الترابية المواجهة لمخفر جليب الشيوخ، كما شهد ضابط الواقعة بان تحرياته السرية اسفرت عن اتفاق المتهمين جميعا على تشكيل تنظيم عصابي في مجال السرقات عن طريق الكسر حيث يقوم المتهمون الأول والثاني والثالث بارتكاب واقعة السرقة ويقوم المتهم الرابع بتخزين المسروقات في مخزنه إلى ان يقوم المتهم الخامس ببيعها عن طريق جهة عمله في «بقالة»، وأضاف انه بمواجهة المتهمين عما اسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وبارتكاب الواقعة.

