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وطن النهار

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براءة مواطنين من تهمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي


الغت محكمة الجنايات المعارضة الحكم الغيابي الصادر بالامتناع عن النطق بعقاب مواطنين والقضاء مجددا ببراءتهما من حيازة مؤثرات عقليه بقصد التعاطي في سوق بمنطقة صناعية.
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به رجل الامن انه في يوم الواقعة حال متابعته الحالة الامنية لحريق اضرم في منطقة صناعية قدم  اليه المتهم الاول راجلا على قدميه متوجها للسوق المحترق وبسؤاله عن وجهته قرر انه يريد الذهاب الى داخل السوق فمنعه حال كون السوق ملتهباً بالنار.
وذلك حفاظا على حياته الا انه أصر على الذهاب لداخل السوق، واضاف انه في تلك الاثناء اتضح انه بحالة غير طبيعية حيث انه غير مدرك لافعاله فطلب اثباته الشخصي.
وقرر اصطحابه الى المخفر المختص واردف قائلا انه وعند اركابه الدورية اخرج المتهم الاول من تلقاء نفسه كيساً محملاً ذا لون احمر وقام بالقائه على كرسي الدورية الخلفي وبسؤاله عن محتوى ذلك الكيس قرر ان يحتوي على اقراص لمادة الكبتاجون وبفتح الكيس تبين انه بداخله مؤثرات عقلية وبعد ضبط المتهم الاول قدم المتهم الثاني وقرر انه برفقة المتهم الاول فتم ضبطه واحالتهما الى جهة الاختصاص.
وحضر دفاع المتهمين ودفع ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهمين وبطلان ماتلاهما من اجراءات وبطلان اخذ عينة بول ودم المتهمين وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة والمضبوطات محل الاتهام.


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