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وطن النهار

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براءة مواطن اصطدم بحاجز أسمنتي


قضت محكمة الجنح المستأنفة بالغاء الحكم الصادر بتغريم مواطن 500 دينار وسحب رخصة قيادته لمدة سنة  بعد قيادته سيارته وهو بحالة السكر البين واصطدامه بالخرسانة الاسمنتية  والقضاء مجددا ببراءته.
وتتلخص تفاصيل القضية فيما اكد به الشاهد بالتحقيقات انه واثناء قيامه بعمله بدوريات نجدة العاصمة ورد بلاغ من العمليات بوجود مركبة تسير عكس اتجاه السير وبتوجهه الى مكان البلاغ شاهد المركبة بقيادة المتهم والذي قرر له انه سكران وعليه قام بادخاله الى الدورية، كما انكر المتهم بالتحقيقات مانسب اليه مؤكدا بأن اقر للشاهد بشربه للكحول وكما قرر ان الكأس الموجودة بالمركبة اخذها من احد اصدقائه وانه قام بالاصطدام بحاجز اسمنتي بالمنطقة الحرة.  
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم امام محكمة الاستئناف دافعا ببطلان القبض على المتهم وبطلان تفتيشه لحدوثه بدون اذن وفي غير حالات التلبس ولحدوثه اثر استيقاف غير صحيح، مؤكدا انه لكي تقوم حالة الاستيقاف يجب توافر شرطي الريبة واللزوم بمعنى انه ينبغي  ان يكون الشخص محل الاستيقاف قد وضع نفسه طواعية واختيار موضوع الشبهة اي موضع الشك والريبة.


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