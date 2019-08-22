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وطن النهار

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إحالة مواطنة اعتدى عليها عاملتان في مكتب خدم إلى المخفر


ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ان مواطنة تقدمت ببلاغ الى مخفر شرطة النقرة تفيد بتعرضها للاعتداء بالضرب من قبل عاملتين من الجنسية الاسيوية في مكتب للعمالة المنزلية بمنطقة النقرة. وأضافت انها واثناء تواجدها في المكتب حدث نقاش بينها وبين العاملتين على اثره اعتدت العاملتان عليها بالضرب داخل المكتب واحضرت تقريرا طبياً بذلك.
وفي الوقت نفسه تقدم صاحب مكتب العمالة وهو كويتي الجنسية الى مخفر النقرة وابلغ ان مواطنة اعتدت على عاملتين لديه واتلفت مستندات خاصة بعمله.
تم تسجيل قضية تبادل بالضرب واتلاف عمد تحت رقم 491/2019 جنح النقرة. وتم تحويل القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


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