مرصد النهار

«تلوث سلندرات الغاز» قنبلة موقوتة شغلت الشارع الكويتي خلال الايام الماضية، حيث تكمن خطورتها بانها تدخل كل البيوت وقد تسبب الامراض للمواطنين والمقيمين، مشكلة ذات ابعاد صحية وبيئية بدأت شرارة التفاعل معها والملامسة لخطورتها بعد ان قام احد المواطنين بتصوير فيديو في احد مراكز توزيع الغاز التابع لاحدى الجمعيات التعاونية راصدا الضرر البالغ الذي اصاب اغلب اسطوانات الغاز والاوساخ والاتربة التي تجمعت على اغلبها حتى تكاد لا تجد منها ما يخلو من تلك الاوساخ، وقد هيج ذلك التصوير بعد انتشاره بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي شجون المواطنين والمقيمين ولفت نظرهم تجاه تلك المشكلة تفاعل معها بعض الناشطين في مجال الصحة والبيئة.

«السلندرات» الصغيرة والتي لا يكاد يخلو بيت او مطعم منها لاتحتاج في واقع الحال الى خبير بيئي او وسائل فحص دقيقة حتى تكشف درجة التلف والتلوث التي تحمله على سطحها اذ بمجرد نظرة عابرة بالعين المجردة تستطيع رؤية الاوساخ والزيوت والاتربة، فضلا عن بعض الحشرات والديدان و«الصراصير الالمانية» احيانا بشكل جلي وواضح، الامر الذي يشكل خطورة صحية ومنظرا بشعا وامراضا محتملة وملوثات قد تنتشر في المنازل بسهولة ووقت قصير.

هاشتاغ

وقد شهد موقع التواصل الاجتماعي الاكثر استخداما وتعبيرا في الكويت «التويتر» تفاعلا كبيرا مع هذه المشكلة حيث قام بعض النشطاء ومستخدمي الموقع يوم امس الاول بعمل «هاشتاغ» خاص بها حمل اسم «# سلندرات_الغاز_تنقل_الامراض»، ونال هذا الهاشتاغ نصيبا كبيرا من الاهتمام والتفاعل حتى اخذ موقعا متقدما بين «الهاشتاغات» الاخرى حيث تم توجيه المطالبات والانتقادات الى الجهات المسؤولة عن هذه العملية وعلى رأسها شركة ناقلات النفط الكويتية والجمعيات التعاونية ومطالبتهم بحل المشكلة والاهتمام بصحة المواطن من خلال تنظيف تلك الاسطوانات قبل توزيعها الى المنازل وضرورة اتخاذ موقف جاد تجاه الامر.

وتنوعت تغريدات الناشطين في «تويتر» في طريقة طرحها ما بين ناقد بشدة وبين مطالب وبين متسائل ومستغرب ومصدوم من الصور وافلام الفيديو القصيرة التي رصدت الحالة المزرية لاسطوانات الغاز، فمن جانبه غرد الناشط سعود الركيبي قائلا: «الاخوان في الجهة المسؤولة عن تعبئة سلندرات الغاز بذمتكم يرضيكم كمية القذارة و« الوصاخة المتواجدة عليهم، ماتقدرون على الغسيل بعد ولا قبل التعبئة بواسطة مواد تنظيف وماء ضغط عالي، واضاف في تغريدة اخرى له: نخلص من الحصى اللي بالشوارع تجينا سلندرات الغاز معفنة في بيوتنا.. يا حكومة مايصير جذي سلندرات مليانة قاذورات في مطابخ الناس حرام عليكم تنشرون الامراض والاوبئة.

وتساءل مغرد اخر يطلق على نفسه اسم «هذرلوجيا»: لو ان المسؤول عن هذه الاسطوانات دخل مطبخ منزله في احد الايام وشاهد بأم عينه كمية الأوساخ على سلندرات الغاز لامر فورا بغسلها وتنظيفها قبل توزيعها. وبدوره شدد المغرد راشد الثويمر على انه يجب على الشركة العمل على تنظيف سلندرات الغاز قبل توزيعها على فروع الغاز بالجمعيات التعاونية، خاصة بعد كثرة شكاوى المواطنين من انتشار الامراض بسبب عدم نظافة تلك السلندرات.

إسطوانات قطر

وطالب ايضا المغرد مزيد المطيري وزير النفط بتوجيه شركة ناقلات النفط بالعمل على تنظيف قناني الغاز قبل توزيعها على افرع الغاز في الجمعيات، خاصة بعد كثرة شكاوى المواطنين من انتشار الامراض واشار قائلا: «شوفوا» شكل الاسطوانات في قطر ليش ما نصير مثلهم، بينما تساءل المغرد حمد ماطر الشريكة: سؤال محيرني الجهة المسؤولة عن الغاز أو المسؤولين نفسهم معقولة ما يشوفون سلندرات الغازعندهم بالبيت شلون صايرة ويرضون تدخل هالامراض والجراثيم والبكتيريا بيوتهم.

ومن جانبه غرد عبدالرحمن الصقري قائلا: عدم تنظيف سلندرات الغاز يسبب امراض الرئة والامراض العصبية والامراض الخطيرة الاخرى وانخفاض الاوكسجين بشكل سريع بسبب امداد اجسامهم بالغاز من خلال المسامات التي تحصل من خلال عدم التنظيف والسبب الرئيس الشركات المشرفة على السلندرات، كما تحدث بدوره المغرد خالد البرغش انه بعد الهاشتاغ وتفاعل النواب والمواطنين قال صديقي ان خادمتهم منذ فترة مصابة بمرض جلدي وعند مراجعته للطبيب قال له ان سبب الطفح الجلدي هو فايروسات ويقول صديقي انها هي من كانت دائما تحمل سلندر الغاز وربما انتقلت لها الفايروسات منه.

تفاعل نيابي

وعلى الرغم من فترة غياب المجلس في فترة العطلة الصيفية الا ان الموضوع حاز على اهتمام بعض النواب مع توقعات بان يشهد الموضوع تفاعلا اكبر من عدد كبير من النواب خلال الايام القادمة، حيث طالب النائب حمدان العازمي وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل بالايعاز لشركة ناقلات النفط بالعمل على تنظيف سلندرات الغاز قبل توزيعها على فروع الغاز بالجمعيات التعاونية، خاصة بعد كثرة شكاوى المواطنين من انتشار الامراض بسبب عدم نظافتها، كما شاركه الاهتمام بهذا الامر النائب ماجد المطيري حيث طالب ايضا بضرورة معالجة تلوث «سلندرات» الغاز قبل توزيعها من قبل شركة الناقلات على المواطنين، مطالبا في تصريح صحافي له وزير النفط بضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكدا رفضه المساومة على صحة المواطنين والحرص على سلامتهم على اثر الخطورة التي يشكلها دخول مثل تلك الاسطوانات الملوثة الى منازلهم.

سيارات خدمة المنازل غير ملتزمة باشتراطات «الإطفاء»

سبق وان حذرت الإدارة العامة للإطفاء سيارات الجمعيات التعاونية التي تقوم بتوزيع أسطوانات الغاز على المنازل، من عدم التقيد باشتراطات الامن والسلامة التي وضعتها لها على الرغم من تشديدها على ضرورة تقيد تلك السيارات، وفق رخصة صادرة عن الادارة.

وأوضحت ان من اهم اشتراطات الامن والسلامة ان يرتفع سقف صندوق الاسطوانات 180 سم عن ارضية الصندوق لتأمين، التهوية الكافية وسهولة عملية وضع واخراج الاسطوانات، بالاضافة الى عدم وضع الاسطوانات فوق بعضها أو وضع اي اغراض أو مواد فوقها، مع مراعاة تغليف الاجزاء المعدنية بالصندوق التي تتكئ عليها الاسطوانات بمادة عازلة لمنع احتكاكها بالمعدن اثناء السير، وكذلك طلاء المركبة بخط مستعرض بلون برتقالي وارتفاع 30 سم، ويكتب عليه «خطر اسطوانات غاز اشتعالي» من جميع الجهات مع تزويدها بعربة يدوية صغيرة لنقل الاسطوانات من المركبة الى موقع العمل، وتزويدها بدعامية امامية وخلفية، ويلصق على الخلفية الشريط الفسفوري المقلم العاكس.

الجمعيات التعاونية تلقت شكاوى المواطنين

وجهت إدارات بعض الجمعيات التعاونية خطابات إلى شركة ناقلات النفط أفادت من خلالها بانها تلقت العديد من شكاوى المواطنين بعدم نظافة «سلندرات» الغاز، داعية الى ضرورة تنظيفها قبل توزيعها على المستهلكين.