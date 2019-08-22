آراء

قامت احدى الماركات الشهيرة بإطلاق «تي شيرت» جديد عليه قائمة من اسماء الدول كان من بينها هونغ كونغ ما سبب ازمة مع الصين التي لا تعترف باستقلال تلك الجزيرة لاسيما ان اطلاق ذلك القميص جاء مع احداث المظاهرات والاعتصامات الأخيرة التي تشهدها هونغ كونغ والتي انطلقت منذ ابريل الماضي ولاتزال حيث اعترض المتظاهرون على قانون تسليم المجرمين للصين خوفا من ان تكون بدايات تفضي الى فقدان مظاهر الاستقلال لصالح الصين، فمشروع القانون سوف يزيد من النفوذ الصيني الذي يواجهه مقاومة شعبية ترى بأن بلادها أصبح لديها مكون حضاري وثقافة سياسية مختلفة ترغب بالمحافظة عليها وابقائها بعيدا عن ذلك النفوذ. إلا ان ذلك الـ «تي شيرت» اثار غضب الصين والتي رأت فيه تدخلاً في شؤونها الداخلية، وقد كان لهذا الموقف الصيني اصداء كبيرة لدى المصنعين في العالم الذي يخشون غضب ذلك المارد الذي يستهلك ثلث السلع الفاخرة «Luxury Goods» ما يعني بأن اي ماركة تسعى لإغضاب ذلك المارد، فهي في الواقع بمثابة انتحار لمستقبل الانتشار والإنتاج!!

بالرغم من حديث الحروب، الذي بدأت به وسوف تنتهي اليه الإدارة الأميركية الحالية للرئيس دونالد ترامب، إلا انها اكثرها تأثيرا باعتقادي هي حروب الـ «تي شيرت»، كونها رمزية للحرب التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، بل ما نشهده في منطقة الخليج لا يعدو ان يكون امتدادا لتلك الحرب، فالولايات المتحدة الأميركية تتساءل، كونها اصبحت منتجاً للطاقة، لماذا تسعى لحماية ناقلات نفط تقوم بنقل هذا النفط لمنافسيها في آسيا لاسيما الصين والهند واليابان؟، وقد فتح ذلك الموقف المتردد شهية العديد من الدول بما فيها بريطانيا واوروبا واسرائيل واهمها روسيا لعرض نفسها كبديل عن الحماية الأميركية، بل تطور الأمر إلى قيام ايران بتوقيع صفقة سرية تناقلتها بعض وسائل الإعلام بكلفة تصل الى 250 مليار دولار مع روسيا مدتها 50 سنة تحصل روسيا في مقابلها على مينائي بوشهر وشابهارد»، كانت تلك هي نتائج حروب الـ «تي شيرت» التي اطلقتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي باعتقادي لا تتناسب وما تتطلع اليه دول الخليج من ضمانات الأمن والدفاع عن هذه المنطقة الحيوية للاقتصاد العالمي وليس الغربي فحسب.

