آراء

بعد رحلة طويلة مع المرض ترجل الفارس الشهم المعطاء المحب للجميع د. فلاح الوقيان الشمري وقد مر شهران بالتمام والكمال على وفاة هذا الزميل والصديق والأخ الكبير الغالي وقد كنت أحاول منذ وفاته كتابة هذا المقال، ولكن في كل مرة أمسك القلم وأتوقف عن الكتابة دون إرادتي حيث كان يمر أمام عيني شريط الذكريات ويعتصر قلبي على فقدان هذا العزيز الغالي الذي فقدته الكويت فهو ابن الكويت البار البروفيسور فلاح مطر الوقيان الشمري عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الذي عمل في السابق رئيسا لقسم الهندسة المدنية، ورئيس المكتب الثقافي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

عاشت هيئة التطبيقي ووزارة التعليم العالي ثلاثة أيام حزينة لفقدانها لهذا الرجل المخلص المحب للكويت وأبنائها، فالدكتور فلاح الوقيان لم يكن رجلا عاديا يمكن أن تمر وفاته مرور الكرام، وإذا أردت سرد خصال هذا الرجل سأحتاج لكتاب كامل، لكنني سأتطرق له من الجانب الأكاديمي والمهني كوني تشرفت بزمالته في العمل وعاشرته سنوات عديدة، فهذا الجانب ربما لا يراه أهله ومحبوه بل نراه نحن زملاؤه في العمل، فقد كان الفقيد رحمة الله عليه متواصل مع الجميع ومثال للرجل الوطني المخلص المحب لبلده والذي يتعامل مع كل شرائح المجتمع بمسطرة واحدة، كان الفقيد كبير بأخلاقه الدمثة وحبه لمساعدة الغير وفزعته النادر وجودها في هذا الوقت. كان مثالا للإداري والقيادي الملتزم الناجح الذي يستوعب الجميع ويشرف منصبه ويجعل المكان بيئة جاذبة للجميع، كان كبيرا بتواضعه وبعلمه الوفير الذي حرص على نقله وإيصاله لأبنائه الطلبة وزملائه بمحبة وود وإخلاص دون تعالٍ أو بخل منه.

لقد زاملته سنوات عديدة وكان تواصلنا شبه يومي ، وكان طوال هذه السنوات الأخ النصوح الوفي الصادق في محبته التي كان لا يخفيها، اذكر في أحد المرات أني طلبت منه خدمة ونسيت الموضوع، وبعد اسبوع اتصل لي وكان هو الذي يلح في تلبية طلبي. كم تمنيت أن يتقلد منصبا في إدارة الهيئة لأني كنت أرى فيه ذلك الرجل القيادي الذي يسعى دائما الى التخطيط والتطوير واكتساب الطلبة للعلم والمهنية التي تعينهم حين يتوجهون لخوض سوق العمل، ولكنها مشيئة الله سبحانه وتعالى التي حرمت الكويت من رجل فاضل قلما تتكرر كفاءته وكم أحمد الله تعالى أن وهبني هذا الصديق الذي كان نعم العون والسند في حياتي العملية، كما افتقد تواصله وقفشاته وجلساته التي لا يمل منها.

رحل فلاح الوقيان لكنه ترك سيرة مشرفة وسمعة عطرة يفتخر بها اهله ونفتخر بها نحن زملاؤه الذين افتقدناه. وسيظل خالدا في قلوبنا ما حيينا

رسالتي اليوم موجهة لكل القياديين بالكويت: كم ستمكث بالكرسي الوفير الذي تجلس عليه؟ وماذا سيقول عنك الناس بعد رحيلك عن المنصب؟ كن مثل فلاح الوقيان، فالكراسي لا تدوم، ولكن السمعة العطرة والسيرة المشرفة هي التي تدوم وتخلد الانسان، رحم الله الصديق الخلوق الغالي على قلبي وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله كل خير عما ما قدمه للكويت وأبنائها، وأتمنى من مدير عام الهيئة الفاضل د. علي فهد المضف إطلاق اسمه على إحدى القاعات الدراسية بكلية الدراسات التكنولوجية تخليدا لاسم هذا العملاق الكبير بأخلاقه وعلمه وعطائه وهذا اقل شيئ يقدمه مجلس إدارة الهيئة للأوفياء المخلصين أمثاله والذي لا تفيه الكلمات قدره ومكانته.

