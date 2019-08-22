آراء

بعد لقاء سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بوزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف نشرت وسائل الاعلام عن بعض مادار في اللقاء، وقد شدتني جداً جملة قالها ظريف في اللقاء «نحن وأنتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون عنها»، تعبر هذه الجملة عن عمق سياسي وتاريخي وثقافي، وبغض النظر عن بعض الملاحظات السياسية واختلاف بوجهات النظر وآلياتها، إلا أن لهذه الجملة وقعاً مميزاً سياسياً وتاريخياً.

ومن يدرس الوضع الإقليمي والدولي من جانب سياسي يرى تراجع نفوذ القوى الاستكبارية في المنطقة والعالم، وكذلك من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فقد واجه الغرب صراعات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال الخمس سنوات الماضية تعتبر الأسوأ في تاريخه الحديث، كذلك نفوذ الدول الكبيرة على الدول الصغيرة بات يتضاءل في أوروبا، وكذلك بين الدول الأوروبية وأميركا، وكلها مؤشرات ضعف للجانب الغربي.

وهناك مقوله عسكرية وهي «من يملك الأرض هو الذي يضع قدمه عليها»، أي من يملك الأرض هو الذي يكون في ميادينها ماشياً، وليس من يدبر لها الدسائس والخطط عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال أو عبر الضغط السياسي».

نعم أنا مواطن، لا ارضى لبلدي إلا كل خير، ولا أرضى بالاعتداء عليها بأي وسيلة كانت، وبهذه الروح بالإضافة الى روح الوحدة الوطنية نستطيع أن نعتقد بأننا باقون هنا كمواطنين وكل من اعتدى بأي أسلوب كان سوف يغادر هذه المنطقة شاء من شاء وابى من ابى، ولدينا تجربة الغزو الصدامي على دولة الكويت وشاهدنا ماذا حل بمن اعتدى علينا، فهذا درس بالدرجة الأولى نحن نعتبر منه، وبالدرجة الثانية لكل من يطمع بنا.

تميز ظريف بهذه الجملة، حيث مزج التاريخ بالعقيدة السياسية والإسلامية، ورؤية قرآنية وعد الله سبحانه وتعالى بها، «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ» سورة القصص: 4-6، «وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِين» سورة الروم : 47، صدق الله العظيم.

