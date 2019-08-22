آراء

يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات/ 13). الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فالفرد ليس معزولاً عن الآخرين، وما يقوم به من أعمال صالحة لها أبعاد كثيرة تنعكس فوائدها عليه وعلى من حوله. فقيمة عمل الإنسان لا تنحصر بالقيمة المالية فقط، إذ له أيضاً قيمة اجتماعية وأدبية وأخلاقية ودينية. فالعمل الإنساني هو عمل حر نقوم به بكامل رغبتنا ومن دون إكراه، يسهم في نهوض المجتمع من كبواته، والأهم من ذلك أنّه يسهم في تعزيز بنيانه الاجتماعي الداخلي ويزيد من تماسك أبنائه وانتمائهم له، الأمر الذي يعزز قدرة المجتمع على مواجهة تحديات وصعاب الحاضر، ويمكّنه من السير بخطى واثقة نحو المستقبل.

من هذا المنطلق، حُدد التاسع عشر من أغسطس من كلّ عام يوماً عالمياً للعمل الإنساني من أجل تكريم العاملين الذين يواجهون الأخطار والمحن لمساعدة الآخرين. والتأكيد على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني الذين يوفرون المساعدات الماسة إلى المتضررين في أنحاء العالم. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، يجب تجديد العهد على الالتزام بجهود الإغاثة المنقذة للحياة.. فالسعي للوصول إلى عالم أكثر عدالة وإنسانية هو حلم جميع الشرفاء ممن وضعوا نصب أعينهم مساعدة الآخرين وتقديم العون لهم مهما كان الثمن. العمل الإنساني الخيِّر بالتبرع بالمال والوقت والجهد والخبرة صفة إنسانية لازمت المجتمعات البشرية عبر العصور، وزكّتها جميع الأديان السماوية والأعراف الاجتماعية، ونُسجت حولها قيم الإعجاب والشهامة والنُّبل والنقاء والإنسانية.. والعمل الإنساني من حيث هو فعل وتصرُّف، يمنح الإنسان شعوراً عميقاً بالراحة النفسية، ويملأ جوانحه بأجمل معاني الحبّ والعطاء والدفء والعلاقة الأخوية الإنسانية. عندما تحدَّث الإسلام عن العطاء، لم يرد له أن يكون عطاء الفرد، بل دعا الأُمّة المسلمة أن تكون أُمّة الخير في تعاملها حتى مع الذين يختلفون معها: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/104).

وأخيراً، إنّ فعل الخير مفيد لنا كما هو مفيد لمن يقع عليهم، وهو عادة يمكن تطويرها في أيِّ مكانٍ وزمانٍ، دون أن تكلّف شيئاً، أو بكلفةٍ زهيدةٍ لا تذكَر.يقول الله تعالى في كتابه المجيد: (وافعلوا الخير) (الحجّ/ 77) و(فاستبقوا الخيرات) (المائدة/ 48)، و(وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا) (المزمل/ 20)، وقوله جلّ وعلا: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (الزلزلة/ 7).

لذلك، علينا أن ندعم بعضنا بعضاً، وأن نساعد بعضنا بعضاً، كلٌ بحسب إمكاناته وقدراته، وأن نعيش على أساس الرحمة والمحبة، لأنّ ذلك هو ما يحبّه الله ورسوله ويرضيا عنه، ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الله في عون المؤمن، ما كان المؤمن في عون أخيه». وعن الإمام الصادق(عليه السلام): «ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلّا ناداه الله تبارك وتعالى: عليّ ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة». وعنه(عليه السلام): «تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من أهله، فإنّ للجنة باباً يقال له المعروف، لا يدخله إلّا من اصطنع المعروف في الحياة الدُّنيا، فإنّ العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن، فيوكّل الله عزّوجلّ به ملكين، واحداً عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربه، ويدعوان بقضاء حاجته»، ثم قال: «والله، لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أسرُّ بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة».وقد ورد عن الإمام عليّ(عليه السلام): «من كفّارات الذّنوب العظام، إغاثة الملهوف، والتّنفيس عن المكروب».

ونحن في اليوم العالمي للعمل الإنساني نتذكر قائد العمل الإنساني سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي أسس دعائم دبلوماسية العمل الإنساني المثمر ودعم مسيرة العمل الإنساني والخيري الممتدة الى العديد من دول العالم حيث أضحى العمل الخيري ركيزة من الركائز الأسياسية للسياسة الخارجية للكويت التي عرف عنها مبادراتها الإنسانية.

حيث دأب سمو الأمير عبر كثير من الفعاليات لجعل الكويت الدولة السباقة الى العمل الخيري الانساني وتقديم المبادرات الانسانية العالمية.

دأبت الكويت دعم جميع الدول المنكوبة والمتضررة من الحروب أو النزاعات أو الكوارث الإنسانية وشعب الكويت بطبيعته يحب الخير والعطاء واغاثة المنكوب وقد قال سموه في ذلك ( أعمال البر والإحسان قيم متأصلة في نفوس الشعب الكويتي تناقلها الأبناء والأحفاد مما عرف عنه من مسارعة في اغاثة المنكوب واعانة المحتاج ومد يد العون لكل محتاج).

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

