جاسم حسين حسن، 89 عاماً، شيع، الرجال: مسجد مقامس، الرميثية، ت: 97274777، النساء: حسينية ام البنين، الرميثية

رباب عبدالمحسن علي الصالح، أرملة جاسم محمد عبدالحسين الصالح، 78 عاما، شيعت، الرجال: حسينية الكاظمية البكاي، الشعب، ق6، ش68، م1، ت: 97872447، النساء: السالمية، ق12، شارع ابوذر الغفاري، ج15، م11

مساعد محمد عبدالله القذيفي، 81 عاماً،، شيع، الرجال: ديوان القذيفي، قرطبة، ق2، ش1، م136، ت: 22540330، النساء: الدسمة، ق6، ش67، م5، ت: 97151991،

نشمية جطلي الفريح، ارملة، منور ساطي العارضي، 70 عاماً، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 50537322، النساء: صباح الناصر، ق2، ش8، م18، ت: 97553140

ناصر عبدالله ناصر حسين، 64 عاماً،، شيع، حسينية بوحمد، الدعية، ق2، ش27، م8، مقابل مركز الاحقاقي، عزاء النساء الفترة المسائية فقط، 22542411

سليمان حسين إبراهيم العوضي، 95 عاماً، شيع، الرجال: الدعية، ق3، ديوان العوضي، ت: 66611789، النساء: الروضة، ق2، ش26، م53

محمد فاضل محمد ماحسين، 38 عاماً، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، ت: 97676662، النساء: العدان، ق2، ش63، م3، ت: 99566116

إنا لله وإنا إليه راجعون