أول النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عمق علاقات التعاون والتنسيق الدائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات خاصة في المجال الأمني.

جاء ذلك وفق بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية امس الأربعاء عقب استقبال الشيخ خالد الجراح بمكتبه في مقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان ويرافقه نائب السفير لاري ميموت حيث بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد السفير سيلفرمان وفق البيان بأهمية دور الكويت في استقرار الأمن وحفظ السلام بالمنطقة، معربا عن تطلع بلاده إلى استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين.

