أول النهار

أشاد مسؤول امني كويتي أول من أمس الثلاثاء بالانظمة الحديثة التي تستخدمها إدارة أمن مطار حمد الدولي في الدوحة للمحافظة على أمن وسلامة المسافرين وحركة الطيران المدني في قطر. واشار وكيل وزارة الداخلية الكويتي المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي في تصريح لـ «كونا» عقب جولة في المطار على رأس وفد كويتي الى التميز الكبير الذي تتمتع به التجربة القطرية في تأمين حركة المطار والمسافرين وتسهيل الاجراءات الخاصة بهم. واثنى على تجربة قطر في مجال إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات دخول وخروج المسافرين وعلى الخبرات القطرية والتجارب العملية المتطورة التي كان لها أبلغ الأثر في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين وأمنهم مبديا اعجابه بإجراءات إصدار التأشيرات وامنهم.

وقال ان الوفد الكويتي اطلع على الوسائل والأجهزة والإمكانات التقنية والإلكترونية الحديثة المستخدمة في المطار لتسهيل حركة المسافرين وبحث امكانية الاستفادة منها في الكويت.

واضاف ان زيارة الوفد تأتي في إطار التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين والتعرف على المنظومة الأمنية والأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة التي يستخدمها المطار.

واكد اهمية هذه الزيارة في تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في مجال تعزيز أمن المطارات وفي التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والاطلاع على البرامج الحديثة المستخدمة لتسهيل حركة دخول المسافرين وخروجهم.

وذكر أن الوفد تعرف على النظم والبرامج المتطورة التي تستخدمها الإدارة والتي تسهم في سرعة إنهاء إجراءات السفر وتسهيل حركة المسافرين في الدخول والخروج.

