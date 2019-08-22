الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عمق علاقات التعاون والتنسيق الدائم بين الكويت والولايات المتحدة في جميع المجالات وخاصة في المجال الأمني.

جاء ذلك في تصريح للجراح عقب استقباله أمس سفير الولايات المتحدة لدى البلاد لورانس سيلفرمان يرافقه نائب السفير لاري ميموت حيث بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشاد السفير سيلفرمان بأهمية دور الكويت في استقرار الأمن وحفظ السلام بالمنطقة معربا عن تطلع بلاده الى استمرار مزيد من التنسيق والتعاون بين البلدين.

إلى ذلك أكدت الكويت سعيها الى تعزيز الامن الاقليمي منذ انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 من خلال التوسط لحل خلافات دول المنطقة منذ استقلالها وحتى اليوم.

جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الامن حول تحديات السلم والامن في الشرق الاوسط التي القاها اول من امس مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي.

وأشار العتيبي الى سعي الكويت أخيراً لفتح قنوات حوار اقليمية مع ايران، مبنية على الاحترام المتبادل ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة جميع الدول. وقال ان الحوار يكون مبنيا على اعتماد التدابير لبناء الثقة والابتعاد عن الاجراءات الاحادية التي ستزيد توتر مياه الخليج وتمس سلامة الممرات المائية وتقوض امن الطاقة في العالم ما يهدد السلم والامن الدوليين.

وذكر ان قضايا الشرق الاوسط متشابكة ومعقدة وتأخذ حاليا حيزا كبيرا من اجندة مجلس الامن تتراوح ما بين 30 و40 % من جدول اعمال المجلس حيث تشهد المنطقة العديد من الحروب والازمات منذ اكثر من سبعة عقود.

من جهة اخرى اكدت الكويت اهمية الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن معربة عن قلقها من تطورات الاحداث الاخيرة في مدينة عدن ودعمها للجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاستضافة مباحثات بمدينة جدة بين الحكومة اليمنية وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت في كلمة القاها السفير العتيبي عن املها في ان تفضي المباحثات الى عودة الأمن والاستقرار بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته على اراضيه.

وجدد العتيبي موقف الكويت الثابت بأنه لا حل عسكريا للأزمة في اليمن، مؤكدا ضرورة خفض وتيرة التصعيد العسكري ومجددا ان الأهمية القصوى تكمن في التنفيذ الكامل والملموس لجميع عناصر اتفاق ستوكهولم الثلاثة. واكد ان ذلك يعتبر المسار الأمثل الذي يمهد الأرضية الملائمة نحو استئناف الجولة القادمة من المشاورات والتي ستركز على الجوانب ذات الطابع الشامل لانهاء الأزمة.

ودان العتيبي استمرار ومواصلة الاعتداءات التي تتعرض لها المنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها استهداف حقل الشيبة النفطي، مؤكدا دعم الكويت الكامل للمملكة ولجميع التدابير التي تتخذها لحفظ امنها واستقرارها وسلامة اراضيها.

وشدد على ان استمرار وتصعيد الاعتداءات من جماعة الحوثي على الأراضي السعودية هو انتهاك صارخ للقانون الانساني الدولي وتهديد صريح ومباشر للأمن والاستقرار الاقليمي ومدعاة حقيقية لتفعيل تدابير حظر الأسلحة الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.