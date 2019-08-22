الأولى

بغداد - الوكالات: حملت فصائل الحشد الشعبي العراقية أمس الولايات المتحدة مسؤولية استهداف مقارها التي شهدت أربعة منها أخيراً انفجارات كبيرة يلفها الغموض، مؤكدة أن أربع طائرات مسيرة درون إسرائيلية تقوم بالقصف بتواطؤ أميركي.. فيما حذر نواب عراقيون من خطر قيام المسيرات الإسرائيلية التي تجوب أجواء البلاد باستهداف المراقد المقدسة لإشعال الفتنة بين العراقيين. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي السابق حاكم الزاملي إن الطائرات التي تخترق الأجواء العراقية وتقصف مخازن الأسلحة دون أن تمنع أو يعرف بها أساسا، قد تقوم بأي فعل آخر وتستهدف المراقد المقدسة لإشعال الفتنة بين العراقيين، وهذا مؤشر خطير يحتم على الحكومة العراقية القيام بواجباتها الأمنية.

وأضاف الزاملي في تصريح لقناة روسيا اليوم أن إسرائيل تهدف لإحداث الفتنة في العراق، وربما تجد في عدم سيطرة العراق على أجوائه فرصة لاستهداف المراقد المقدسة أو حتى استهداف أماكن أخرى لغرض إحداث الفوضى في البلاد.

من جهته، أكد نائب في لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي أن ما حصل في قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين ومعسكر الصقر جنوبي بغداد، هو استهداف اسرائيلي واضح من خلال معلومات أميركية، مشيراً إلى ان الطائرات الاسرائيلية وبمعلومات استخبارية دقيقة وغطاء جوي أميركي هي من قامت وتقوم بضرب أهداف عسكرية وامنية داخل العراق. وأشار عليوي إلى أن ما يجري هو خرق واضح للسيادة العراقية وتجاوز واضح على جميع القوانين والاعراف الدولية، داعيا الحكومة العراقية الى عدم التهاون في هذا الموقف، مشدداً على ضرورة ان تكون اجهزتنا الدفاعية جاهزة لرد اي هجوم جوي على العراق.

في غضون ذلك، قالت الفصائل الحشد الشعبي في بيان مذيل بتوقيع نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس نعلن أن المسؤول الأول والأخير عما حدث هي القوات الأميركية، وسنحملها مسؤولية ما يحدث اعتبارا من هذا اليوم، مشيرا إلى أن الاستهداف كان عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة.

وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الشعبي إلى انفجارات غامضة خلال الشهر الماضي، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك. وبدأت سلسلة الانفجارات في منتصف يوليو الماضي، حين قتل مقاتل عراقي وأصيب إيرانيان بجروح بعدما تعرض معسكر الشهداء التابع للحشد الشعبي في منطقة آمرلي بوسط العراق إلى قصف بطائرة مسيّرة مجهولة، بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية.

سرعان ما أعلن البنتاغون حينها أن القوات الأميركية غير متورطة، في تبرير يأتي في سياق التوتر الإيراني الأميركي في المنطقة.

وقال الحشد في بيانه أمس تتوفر لدينا معلومات دقيقة ومؤكدة أن الأميركيين قاموا هذا العام بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية عن طريق أذربيجان لتعمل ضمن أسطول القوات الأميركية على تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية، من دون توجيه اتهام واضح لإسرائيل بتنفيذ الضربات.

من جهته، امتنع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عن الرد على على هذا الاتهام.

وينتشر في العراق نحو 5200 جندي أميركي، يقدمون خدمات استشارية وتدريبية للقوات العراقية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ألمح أمس إلى مسؤولية إسرائيل عما يعتقد أنها غارات جوية على معسكرات الحشد الشعبي بالعراق.

ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن نتانياهو قوله للصحافيين خلال زيارة إلى أوكرانيا ليس لإيران حصانة في أي مكان، مضيفا أن أيدي إسرائيل طويلة وستتحرك ضدها أينما تستدعي الحاجة.