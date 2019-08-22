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عواصم - الوكالات: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه إذا حدث وتوقفت صادرات إيران النفطية فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل.

في حين حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة من أن طهران قد تتصرف بشكل غير متوقع أيضا، ردا على سياسة واشنطن غير المتوقعة برئاسة دونالد ترامب.

وقال روحاني خلال اجتماع مع المرشد الأعلى آية الله السيد علي خامنئ أمس: تعلم القوى العالمية أنه في حالة توقف النفط تماما وانخفاض صادرات إيران النفطية إلى الصفر فلن تكون الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل.

من جهته، قال ظريف في كلمة ألقاها في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) إن عدم القدرة على التنبؤ المتبادل سيؤدي إلى فوضى. لا يمكن أن يتوقع ترامب أن يكون غير متوقع ويتوقع أن يكون الآخرون متوقعين.

وأضاف ظريف أنه لا يمكن لدول الخليج أن تؤمن الاستقرار في المنطقة عبر شراء أسلحة الغرب بمليارات الدولارات. الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، مهما بلغ، لا يمكن أن يمنع انعدام الأمن فيها.

وتابع ظريف: من الممكن التوصل إلى توافق لبناء الثقة في الخليج لتأمين حرية الملاحة، وأضاف: نستطيع البدء بحوار قد ينتهي بمعاهدة عدم اعتداء.

