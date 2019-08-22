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واشنطن - الوكالات: قال بيان لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أمس، إن فريقا أمنيا يحقق في الهجوم الإيراني - الحوثي ضد طائرة مسيرة أميركية فوق اليمن والتي كانت تحلق في الأجواء الدولية على ارتفاع عال.

وأضاف البيان أن هذا التصرف هو «عمل استفزازي» من قبل إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها ويشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة. وكانت المتحدثة باسم « البنتاغون»، ريبيكا ريباريتش كشفت أمس، في تصريح خاص لقناة الحرة، سقوط طائرة مسيرة أميركية فوق اليمن. فيما صرح مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز، بأن طائرة أميركية عسكرية مسيرة من طراز MQ-9 أسقطت في محافظة ذمار اليمنية الواقعة جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، أن الطائرة أسقطت في وقت متأخر الثلاثاء.

وكان تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين، قد نسب لمتحدث عسكري حوثي قوله إن دفاعات المتمردين الجوية أسقطت طائرة تجسس أميركية.

وفي يونيو الماضي قال الجيش الأميركي إن المسلحين الحوثيين أسقطوا طائرة أميركية مسيرة بمساعدة إيران.

